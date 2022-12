Les convictions avant tout

Tout indique que les députés de l’Assemblée nationale n’auront plus à se parjurer en faisant un serment de fidélité et de « vraie allégeance » à Sa Majesté britannique à l’encontre de leur conscience.

Le gouvernement Legault a inscrit au feuilleton de vendredi le préavis en vue du dépôt, mardi de la semaine prochaine, par le ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, du projet de loi « visant à reconnaître le serment prévu par la Loi sur l’Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger ». Ce seul serment, c’est celui instauré par René Lévesque en 1982, qui veut que le député déclare qu’il sera « loyal envers le peuple du Québec ».

Dans une motion adoptée à l’unanimité jeudi, tous les partis siégeant à l’Assemblée nationale se sont engagés à voter rapidement, c’est-à-dire d’ici la fin de la courte session d’automne, vendredi, pour le projet de loi, sous réserve qu’il soit conforme à leurs attentes. Ce projet de loi, dans les faits, soustrait les élus à l’obligation de prêter un serment d’allégeance à la couronne britannique comme l’impose l’article 128 de la Constitution de 1867.

Jeudi, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, et ses deux collègues, les députés Joël Arseneau et Pascal Bérubé, ont été refoulés par la sergente d’armes du Parlement quand ils ont voulu faire leur entrée au Salon bleu. Elle exécutait les ordres de la présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, qui, dans une décision rendue le même jour, faisait valoir que « le droit parlementaire actuel fait en sorte que tout député doit prêter le serment d’allégeance afin de pouvoir participer aux travaux parlementaires ».

Cette décision de la présidence ne fait pas l’unanimité. D’éminents juristes estiment que l’exercice du privilège parlementaire est le moyen le plus sûr pour les élus d’arriver à leurs fins et qu’adopter une loi à la place prêterait flanc à des contestations devant les tribunaux.

Le recours à la procédure accélérée pour l’adoption du projet de loi n’aurait pas été possible sans la volte-face des libéraux. En juin dernier, à la fin de la session parlementaire, ils avaient refusé de consentir à ce qu’un vote sur un projet de loi similaire se tienne rapidement. Lundi dernier, le chef de l’opposition officielle, Marc Tanguay, exigeait toujours que le projet de loi fasse l’objet de consultations en commission parlementaire, ce qui en aurait reporté l’adoption à la reprise des travaux, en février.

« Il y a une grande majorité de Québécois qui pensent qu’un député devrait pouvoir siéger s’il prête [seulement] serment au peuple québécois, et je suis de ceux-là », a déclaré jeudi dans un point de presse le député libéral de Pontiac, André Fortin. Il a même dit appuyer l’abolition de la monarchie au Canada : s’il y avait un référendum en ce sens, il voterait « Oui ».

Certains ont vu de l’enfantillage, de l’esbroufe dans ce refus de prêter serment des députés péquistes. D’autres les sommaient niaiseusement de ravaler leurs convictions et d’aller travailler. Or, il semble maintenant évident que l’engagement de Paul St-Pierre Plamondon fera progresser la démocratie québécoise en permettant à tous les élus de l’Assemblée nationale de se débarrasser d’un symbole colonial asservissant. Le chef péquiste aura aussi fait avancer le mouvement demandant l’abolition de la monarchie au pays, une cause qui rallie une grande majorité de Québécois.