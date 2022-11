Ceci est leur corps

Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais les faits sont têtus. En 2013, des femmes autochtones de la Saskatchewan avaient dénoncé une pratique, celle de la stérilisation forcée, jusqu’alors tue et cachée. Cette brèche avait mené le fédéral à créer un groupe de travail sur la sécurisation culturelle. Le Québec avait refusé d’y prendre part, s’estimant suffisamment sensibilisé, en plus de s’enorgueillir de ne recenser aucune violence de ce type sur son territoire.

Le voilà pris à son propre piège. En 2021, des enquêtes journalistiques avaient levé le voile sur une poignée d’histoires semblables au Québec. La publication, jeudi, d’un rapport de recherche s’appuyant sur 35 témoignages issus de cinq nations ou peuples d’ici, ne laisse plus de doute. Ses autrices ont recensé au moins 22 femmes autochtones qui, entre 1980 et 2019, auraient subi une stérilisation forcée sous le couvert de consentements ni libres ni éclairés, sinon absents. D’autres ont déploré des violences obstétricales, dont des avortements imposés.

Ce ne serait là que la première part visible d’une pratique taboue difficile à documenter tant elle s’accompagne de stigmates profonds. Les ministres Ian Lafrenière (Affaires autochtones) et Christian Dubé (Santé) ont condamné ces pratiques révoltantes et promis de faire les vérifications qui s’imposent. Ils ont réitéré leur engagement d’intégrer la notion de sécurisation culturelle dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux, une promesse qui tarde indûment.

Ils ne sont pas allés jusqu’à prononcer les mots qui fâchent, imprimés en toutes lettres dans ce rapport. Ses autrices y défendent la nécessité d’adopter le Principe de Joyce (garantissant aux Autochtones un droit d’accès équitable, sans discrimination, aux services sociaux et de santé) et de reconnaître le racisme systémique (aussi nommé frontalement dans le rapport Viens) qui, selon elles, aurait permis ces errances médicales.

Ces frictions sémantiques freinent l’avancée de la sécurisation culturelle, qui ne va certainement pas assez vite. Il est impératif d’entendre les dénonciations des femmes autochtones, de leur permettre d’obtenir réparation, mais aussi de leur rendre les pleins pouvoirs sur leur corps et leur vie. Surtout, il faut arrêter d’imaginer qu’on a affaire à des pratiques méprisables passées. Ce rapport est formel : ce contrôle révoltant a persisté dans le temps et il doit cesser maintenant.