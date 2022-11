Le jouet du milliardaire

Après des mois de tergiversation et de démêlés juridiques — j’achète, j’achète plus, j’achète finalement —, Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, a mis la main sur le réseau social Twitter contre une mise de 44 milliards $US, ce qui représente le cinquième de sa fortune.

Cotée à la Bourse, l’entreprise déficitaire, qui compte 240 millions de comptes d’usagers, deviendra une société à capital privé. Elon Musk a tiré 24 milliards de son propre portefeuille pour financer la transaction, une somme de 7 milliards est venue d’investisseurs de capital de risque, et une dette de 13 milliards s’ajoute au bilan de Twitter. Cette dette représente une charge supplémentaire de 1 milliard en intérêts par an en regard de revenus annuels de 5 milliards. Il est clair que le plan d’affaires de Twitter, à sa face même, est appelé à changer.

Les transactions milliardaires dans le domaine du numérique ne sont pas des exceptions. Mais ce qu’il y a de particulier, cette fois-ci, c’est que c’est un individu, et non pas une société, qui en est l’instigateur.Microsoft a acheté dernièrement le concepteur de jeux vidéo Activision Blizzard pour 68,7 milliards, et Facebook a acquis le service de messagerie WhatsApp pour 22 milliards. Ces géants sont tous deux des sociétés cotées en Bourse qui ont des comptes à rendre à leurs actionnaires. Au sein de Twitter, Elon Musk est seul maître à bord. C’est sa chose, c’est son jouet.

L’importance sociétale d’un réseau comme Twitter est indéniable. La plateforme peut contribuer à enrichir le dialogue social sur lequel s’appuie notre démocratie. Elle peut aussi miner ce dialogue en y instillant une perfide désinformation. Déjà qu’il incombe à ses seuls dirigeants de réguler ce réseau est une incongruité imposée au monde entier par le capitalisme numérique. Cette autorégulation, qui a fait son temps, vient avec d’énormes responsabilités dont s’acquittait non sans difficulté la direction de la société. Twitter a maille à partir avec de faux comptes qui répandent à escient leur lot de mensonges et de faussetés, souvent de manière automatisée, mais aussi avec des comptes réels qu’il faut « modérer » et parfois fermer. Par la force des choses, Twitter a dû se doter de règles d’éthique et d’une politique de modération de son contenu.

Cette responsabilité, c’est maintenant à un seul homme de l’assumer. Ces règles d’éthique, c’est à Elon Musk de les formuler. À cet égard, le scepticisme est de mise. Quand il a lancé son offre d’achat hostile, en avril, le multimillionnaire libertarien affirmait qu’il voulait faire de Twitter un « havre » pour les commentaires « non dilués », émis sans contraintes, se montrant critique de la politique de modération de la plateforme.

La droite républicaine s’est réjouie de l’acquisition de Twitter par Elon Musk. De même, Donald Trump, banni du réseau deux jours après l’invasion du Capitole pour des propos contestant la validité de l’élection de Joe Biden, s’est dit heureux que le réseau se retrouve aujourd’hui dans des « mains sensées » (sane hands). Ce n’est rien pour en rassurer les usagers, notamment des journalistes, qui accordent de l’importance aux faits et à la vérité.

Dans une lettre adressée jeudi à des annonceurs, Elon Musk a déclaré qu’il avait acheté Twitter « parce que c’est important pour l’avenir de la civilisation d’avoir un lieu numérique commun [a common digital town square] où un large éventail de croyances peut être débattu ». Le choix des mots est important : peut-on sérieusement débattre de « croyances » ? Ne devrions-nous pas parler d’idées et d’opinions qui s’appuient sur des faits ?

Elon Musk écrit beaucoup de choses et leur contraire. Même s’il a déjà affirmé sur son fil qu’il haïssait les annonceurs, il leur fait la cour aujourd’hui, assurant que la plateforme ne se transformera pas en un « paysage d’enfer » où tout propos serait permis. Pour l’heure, on ne sait pas dans quelle direction le milliardaire poussera Twitter.

En concluant la transaction, Elon Musk a lancé : « The bird is free. » Il s’est fait répondre dans sa langue par Thierry Breton, de la Commission européenne, qu’« en Europe, l’oiseau volera selon nos règles ». En effet, l’Europe vient d’adopter la Loi sur les services numériques. Cette dernière prévoit des amendes pour les grandes plateformes qui diffusent du contenu illicite et qui ne cherchent pas concrètement à limiter le plus possible la désinformation, la manipulation des élections et la cyberviolence à l’endroit des femmes. Au Canada, le gouvernement fédéral, en recourant aux conseils d’experts, a entrepris des travaux afin d’élaborer un projet de loi similaire. Car on ne peut laisser Elon Musk décider de quoi sera fait ce qu’il désigne pompeusement comme l’avenir de la civilisation, ni permettre à des entreprises omnipotentes de définir des règles dont dépend notre vie démocratique.