Banque du Canada: chacun son métier

Une fois n’est pas coutume : le chef néodémocrate Jagmeet Singh s’est retrouvé dans le même camp que Pierre Poilievre en critiquant l’action de la Banque du Canada et de son gouverneur, Tiff Macklem. Pas pour les mêmes raisons, toutefois. Strange bedfellows, diraient tout de même les Anglos.

Jagmeet Singh se défend de remettre en question l’indépendance de la Banque du Canada et il n’a pas menacé de congédier M. Macklem s’il accède au pouvoir, comme Pierre Poilievre l’a fait durant la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada.

Tenant de la tactique, ces attaques sont avant tout dirigées contre le gouvernement Trudeau. Mais les arguments économiques qu’ils avancent ne brillent pas par leur rigueur. Dans le cas du chef conservateur, c’est carrément de la fumisterie et une preuve de plus que le ridicule ne tue pas.

Pour nous libérer de l’emprise de la Banque du Canada, Pierre Poilievre a suggéré aux citoyens de convertir leurs dollars canadiens en bitcoins. C’est une grande utopie libertarienne : plus besoin d’État et de banque centrale pour assurer la valeur de l’argent ; le secteur privé, par le truchement d’innombrables ordinateurs qui surchauffent, va s’en charger.

Dans une lettre publiée dans La Presse, l’ancien ministre conservateur Michael Fortier écrit, non sans une certaine ironie, que Pierre Poilievre, avec son engouement pour la cryptomonnaie, avait rapproché le Canada de la République centrafricaine et du Salvador, deux pays qui l’ont adoptée comme devise. Il suggère au nouveau chef conservateur de tirer une leçon de celle qui fut très brièvementpremière ministre du Royaume-Uni, Liz Truss. Elle a plongé son pays dans une crise économique en plaçant les dogmes avant le pragmatisme.

Il est vrai que la centaine de milliards que le gouvernement Trudeau a versés en aide directe à la population et aux entreprises durant la pandémie a pu contribuer à la poussée inflationniste. Mais sans ces mesures draconiennes, le Canada aurait connu une profonde crise économique. Et cette aide massive n’est pas le seul facteur en cause. Les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement, l’invasion de l’Ukraine et l’inflation venant d’ailleurs, notamment des États-Unis, ont aussi joué. Et soyons clairs : ce n’est pas la Banque du Canada qui a dicté au gouvernement Trudeau la marche à suivre.

Dans une lettre qu’il a envoyée au premier ministre Justin Trudeau la semaine dernière, Jagmeet Singh estime que la hausse des taux, « cette solution unique à l’inflation, […] rend la vie difficile à la plupart des gens », aux travailleurs et « aux personnes à revenu fixe, comme les aînés et les personnes en situation de handicap ».

En raison du ralentissement économique, voire de la faible récession, que programme la Banque du Canada, des travailleurs pourraient se retrouver au chômage. Mais il faut tout de même rappeler que l’économie canadienne était pratiquement au plein-emploi et que sévissent toujours des pénuries de main-d’oeuvre. Il est possible que ce contexte atténue les pertes d’emploi, surtout si le ralentissement économique est de courte durée.

Quand le chef néodémocrate cherche à nous émouvoir en évoquant les personnes à revenu fixe, il déraille, du moins sur le plan économique. Ces personnes sont justement les plus affectées par l’inflation qui gruge leur maigre pouvoir d’achat.

Quant à cette « solution unique » qu’il déplore, c’est qu’il n’y a pas cinquante-six façons de juguler l’inflation. Il faut restreindre la demande et l’accroissement de la masse monétaire. Agir sur les taux d’intérêt est un moyen ; l’autre, c’est l’austérité d’un gouvernement qui sabre ses dépenses. Ce n’est certes pas ce que le chef néodémocrate a en tête. Et il y a cette autre solution qui n’en est pas une : le contrôle des prix et des salaires. Dans une économie ouverte comme celle du Canada, c’est impraticable. Et bien avant le libre-échange, Trudeau père avait déjà tenté le coup avec des résultats douteux.

S’il n’est pas interdit de critiquer la banque centrale, laissons-la cependant assumer ses responsabilités en toute indépendance. La politique monétaire fait l’objet d’une entente renouvelable tous les cinq ans avec le gouvernement fédéral. Elle fixe la cible d’inflation à 2 % dans une fourchette de 1 % à 3 %, ce qui n’a pas varié depuis 30 ans. En vertu de la Loi sur la Banque du Canada, son indépendance est balisée : en cas de divergence d’opinions, le ministre des Finances peut toujours donner des instructions.

On ne peut pas dire que la Banque du Canada a exagéré. Du moins, pas encore. Les six hausses consécutives ont commencé à faire fléchir l’inflation : c’est encourageant. Si, comme nous l’espérons, la Banque procède en décembre à une dernière augmentation, c’est que la partie aura été gagnée sans trop de dommages. Chacun son métier, et les vaches seront bien gardées.