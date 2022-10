Des conséquences de l’inertie systémique

La victoire remportée par Joseph-Christopher Luamba, un jeune étudiant noir digne et tenace, est un coup de semonce contre les forces policières. À force de louvoyer dans la lutte contre le profilage racial, elles récoltent les moissons chiches de leur labeur. Le jugement rendu par Michel Yergeau, juge à la Cour supérieure, est une sanction à l’encontre de leur inertie systémique.

Concrètement, le juge Yergeau a invalidé les dispositions du Code criminel et du Code de la sécurité routière permettant aux policiers d’effectuer des interceptions routières aléatoires sans motifs raisonnables. Cette pratique est illégale, parce que trop souvent employée dans un contexte de profilage racial, tranche-t-il.

Le juge Yergeau a mis le doigt sur le mal que tant de chroniqueurs et de politiciens banalisent à grand renfort de sophismes ou d’indifférence crasse. Le profilage racial « n’est pas qu’une vue de l’esprit ». C’est « une forme sournoise de racisme […] qui pèse de tout son poids sur les collectivités noires ». De mémoire, il s’agit de la démonstration judiciaire la plus éclatante et la plus lourde de conséquences en ce qui a trait aux efforts pour mettre un terme au profilage racial.

L’affaire actuelle met en scène un jeune étudiant qui ne demandait rien pour lui-même, sinon la justice. M. Luamba a saisi les tribunaux, avec le soutien de l’Association canadienne des libertés civiles et l’Association canadienne des avocats noirs, pour dénoncer l’iniquité de traitement dont il était victime. En 2019 et 2020, il avait été arrêté trois fois par la police alors qu’il conduisait, sans jamais recevoir de contravention. Aux États-Unis, les collectivités noires ont trouvé une expression d’un cynisme grinçant pour désigner cette infraction fantôme : conduire en étant Noir (driving while Black).

La victoire de M. Luamba appartient en quelque sorte à tous ceux qui ont subi un traitement similaire. En règle générale, personne ne se fait arrêter pour le seul fait d’être au volant d’une voiture. Personne, sauf les hommes noirs, ciblés d’une manière disproportionnée par cette pratique.

Les têtes dirigeantes des organisations policières ne jouent plus à l’autruche comme il y a une dizaine d’années. Elles reconnaissent qu’elles sont aux prises avec un problème de profilage racial et que ces pratiques insidieuses sont à la base de la méfiance de la population à l’égard de la police.

C’est le cas notamment du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Son chef sortant, Sylvain Caron, avait eu le courage de commander une étude dévastatrice sur le profilage injustifié à l’encontre des personnes noires, arabes et des membres des Premières Nations. Il avait reconnu publiquement le caractère systémique du racisme et de la discrimination. D’autres chefs de police, comme Fady Dagher à Longueuil, partagent des préoccupations de justice sociale et de réforme des organisations policières, pour les mettre au service des citoyens dans le respect de leur pleine diversité.

Malgré les déclarations, les études scientifiques, les plans d’action, les guides, les directives, les formations, le profilage racial demeure tapi au plus profond de l’inconscient des organisations policières, sans que le policier en lui-même soit nécessairement animé de valeurs racistes. Le jugement, tout respectueux soit-il des policiers, est une condamnation sans équivoque des efforts déployés au sein des organisations policières pour faire échec au profilage racial. Les résultats n’y sont pas.

Le juge Yergeau constate que le pouvoir d’interception aléatoire est devenu pour certains patrouilleurs « un vecteur, voire un sauf-conduit » pour le profilage racial à l’encontre de la communauté noire. Le respect de la Charte canadienne des droits et libertés, dit-il dans l’un des passages les plus dévastateurs du jugement, ne peut être laissé « à la remorque d’un improbable moment d’épiphanie des forces policières ».

L’échec de la lutte contre le profilage racial commande une réflexion en profondeur sur les stratégies policières. Puisqu’elles n’arrivent pas par elles-mêmes à se débarrasser de ce cancer, il faut leur procurer l’aide et le regard de conseillers externes (chercheurs, criminologues, travailleurs sociaux, etc.).

Le président de l’Association des directeurs de police du Québec, Pierre Brochet, déplore déjà les conséquences de cette décision sur la capacité des patrouilleurs d’assurer la sécurité de la population. Le juge Yergeau a imposé un délai de six mois avant que sa décision ne prenne effet pour donner le temps aux forces policières de s’adapter. La cause sera sûrement portée en appel en raison de ses lourdes implications. Il importe cependant de clarifier les choses.

Le pouvoir des policiers d’intercepter des automobilistes demeure intact. L’intuition ou le flair des policiers, qui mélangent trop souvent la couleur de la peau à la suspicion, ne peut tout simplement plus servir de base à une interpellation. Il nous semble que c’est bien là le minimum à respecter dans une société libre et démocratique.