Le Nunavik, notre angle mort

Ce n’est pas anodin, loin de là. Pour une toute première fois, une coroner pointe le manque de logements sécuritaires pour expliquer une vague de décès de nouveau-nés, morts du syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN), en 2021, au Nunavik. Dix décès qu’on aurait peut-être pu éviter si cela n’avait été de pratiques de sommeil non sécuritaires causées entre autres par le manque d’espace dans la pièce. La proximité d’adultes couchés sur un seul matelas avec un bébé constitue un facteur de risque de suffocation élevé pour un petit bébé.

Comme l’a rapporté Le Devoir cette fin de semaine, la coroner Geneviève Thériault recommande donc de manière urgente « d’assurer l’accès à chaque famille à un logement sain et de grandeur appropriée pour la maisonnée », dans le but de favoriser un sommeil dit sécuritaire et de réduire l’exposition des tout-petits à la fumée secondaire — une autre cause possible du SMSN. Au Nunavik, où le taux de natalité est 2,5 fois plus élevé qu’ailleurs au Québec, 60 % des enfants de moins de 6 ans grandissent dans une maison modeste et surpeuplée, où s’entassent parfois plus de 15 membres d’une même famille, répartis sur trois générations. Il y a quelques mois, la tentative d’envoi de couchettes pour bébé par les services de santé locaux n’a pas connu le succès escompté, et pour cause : il n’y avait même pas d’espace pour placer le petit lit dans la pièce destinée au sommeil. Résultat : le taux de mortalité infantile est sept fois plus élevé au Nunavik qu’ailleurs au Québec (selon les données les plus récentes, datant de 2016).

Disons-le franchement : si une telle situation se produisait au Sud, la cavalerie politique serait rapidement déployée pour remédier à la situation. Au Nunavik, où près de 98 % de la population vit dans des logements sociaux, et où le secteur de l’habitation privé est quasi inexistant, cette « crise » du logement fait la manchette depuis des lustres sans que la cadence de construction de nouveaux logis puisse dépasser la croissance démographique fulgurante. Sur les listes d’attente, des centaines de résidents espèrent un espace décent bien à eux. Ce n’est pas un espoir futile. On l’a vu, cela pourrait sauver des vies. « Il […] manque 800 [logements] chaque année parce que, même si on en construit 150, on n’arrive pas à rattraper le taux de natalité, qui est plus élevé dans le Nord », disait Marie-Christine Vanier, directrice générale adjointe intérim de l’Office municipal d’habitation Kativik, dans un reportage de notre journaliste d’enquête Stéphanie Vallet diffusé au printemps.

Le contexte de proximité extrême et le surpeuplement des habitats sont la cause de plusieurs problèmes sociaux importants dans cette région du Nord, et entraînent des traumatismes importants sur la santé physique et psychologique des habitants. Un autre récent reportage du Devoir portant sur le délicat mais important sujet du suicide chez les jeunes nous apprenait que la crise du logement au Nunavik joue un double effet dramatique : la surpopulation accentue certains problèmes de détresse personnelle, mais en plus, on ne disposerait même pas de l’espace nécessaire pour accueillir des ressources spécialisées, une situation aberrante.

* * * * *

Les reportages étalant l’extrême précarité de ressources sociales dans laquelle se retrouve le Nunavik affluent, comme autant d’occasions de venir briser le mur de notre indifférence. Au cours des derniers mois seulement, les médias ont fait état de pénurie de soignants forçant les locaux à supplier Québec de leur envoyer l’armée, une demande qui fut rejetée ; ils ont aussi rapporté les effets d’une grave pénurie d’eau potable acheminée par camion-citerne, car 13 des 14 villages du Nord n’ont pas de système d’aqueduc ni d’égout ; ils ont relaté une carence de juges, mettant à mal le bon fonctionnement du système de justice, mais aussi un manque inquiétant de policiers pour sillonner le territoire. C’est sans compter les problèmes de santé publique couramment rapportés et les inquiétudes extrêmes dans le champ de la réussite scolaire.

Que faudra-t-il de plus pour renverser la tendance et permettre à ces communautés de retrouver le chemin de la dignité ? Un tel portrait n’est en effet pas digne du Québec, dont l’angle mort est le Nunavik. Il s’agit d’une véritable crise humanitaire lorsque les droits essentiels des enfants, entre autres, sont menacés, tels le droit à l’alimentation, à la santé et au logement, l’un des principes phares de la Convention des droits de l’enfant de l’UNESCO.

La toute nouvelle ministre de l’Emploi, l’Innue Kateri Champagne Jourdain, ne pourra régler à elle seule l’immensité de ces manquements. Mais à titre de première femme autochtone accédant au Conseil des ministres, elle aura le luxe et le loisir de sensibiliser, de raconter, de défendre et peut-être même d’exiger que les communautés du Nord ne soient plus ignorées, oubliées et effacées de notre écran radar.