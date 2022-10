À livres ouverts, société ouverte

La Grande Bibliothèque agit comme un soleil dans la métropole, qui brille de mille feux dans le premier Portrait national des bibliothèques publiques québécoises. Sa lumière, hélas, ne passe guère les frontières de l’île. L’ensemble du réseau québécois, fort de 1042 établissements publics, affiche tout juste la note de passage (66 %), avec de désastreux résultats pour les régions qui accueillent les deux villes les plus populeuses après Montréal (91 %), soit la Capitale-Nationale (57 %) et Laval (60 %). Il n’y a rien là pour pavoiser : pareilles disparités régionales appellent à un vaste chantier d’uniformisation.

Un Québécois sur trois fréquente une bibliothèque. C’est de loin le service public le plus prisé, avec autour de 28 ou 29 millions de visites annuellement et — ce n’est pas anodin — un vent toujours en poupe. Il pourrait l’être encore plus si on chouchoutait toutes nos bibliothèques avec la même intensité. Certaines provinces obligent par loi les municipalités à offrir un service de base. Pas le Québec, qui, avec encore 283 municipalités orphelines, est mûr pour un tel mécanisme.

Avec 12 régions administratives sur 17 qui vivotent au niveau 3 (55 à 69 %), le gouvernement Legault pourrait en profiter pour ajouter à une obligation de service des balises de qualité minimales calquées sur l’éclairant panorama que dressent l’Association des bibliothèques publiques du Québec et des membres du Réseau BIBLIO. Si uniformiser s’avère un minimum, rehausser s’avérerait bien mieux.

Pour un gouvernement comme celui de François Legault, qui a fait de la défense de la langue française et de l’intégration des immigrants les clés de son nationalisme tranquille, les bibliothèques sont des alliées naturelles de encourager et à multiplier. Nombre d’études lient le dynamisme des bibliothèques à des gains significatifs en littératie. Les besoins en ces matières sont indéniables : 2,5 millions de Québécois peinent à lire des textes compliqués, ce qui les place tout juste dans la catégorie de l’analphabétisme fonctionnel.

Ces importants lieux de savoir et de partage s’avèrent aussi de précieux sésames en matière d’intégration, de francisation et d’enseignement à la culture numérique et citoyenne. C’est ainsi que dans certains arrondissements montréalais, par exemple, des bibliothécaires vont littéralement à la rencontre des clientèles vulnérables : enfants, aînés, ados, sans-emploi, immigrants, alouette ! Une fois hors les murs, on les croise dans les parcs, les rues, les CHSLD et jusque dans la file des banques alimentaires !

Dans la plateforme électorale de la Coalition avenir Québec, qui a fait de la lecture une priorité nationale qu’on salue bien bas, le mot bibliothèque revient quatre fois, mais toujours en contexte scolaire. Personne ne doute qu’il faille consolider ce secteur fondamental. Mais ce tronc commun a besoin d’un réseau municipal en santé pour densifier sa canopée depuis ses racines jusqu’au ciel.

Pour cela, il va falloir plus que les 280 000 $ annoncés en mai dernier par le ministère de la Culture pour favoriser la fréquentation des bibliothèques municipales. Les chiffres donnent un aperçu du vertigineux rattrapage nécessaire pour atteindre les critères attendus : 610 356 livres imprimés à acheter, 150 616 m2 et 15 268 places assises à aménager et près de 2500 embauches. Les villes, qui assument déjà 96 % du financement des bibliothèques, auront vraisemblablement besoin d’un bon coup de pouce.