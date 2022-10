Le risque Freeland

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a jeté un pavé dans la mare lors de son récent discours devant la Brooking Institution. Elle a appelé les démocraties à repenser l’ordre géopolitique mondial et à s’unir, sur le plan économique, pour résister contre les régimes autocratiques, la Chine et la Russie en tête.

Notre journaliste Marie Vastel confirme dans une analyse ce que les observateurs de la politique internationale soupçonnaient déjà. La ministre des Finances est sortie de son périmètre habituel pour livrer ce discours, sans consulter la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, et ses collègues au caucus ministériel. Les uns se demandent s’il s’agit du nouvel énoncé de politique étrangère du Canada. Les autres ironisent en affirmant que le Canada post-national de Justin Trudeau n’avait pas vraiment de politique étrangère de toute façon, mais que des intentions mal abouties.

C’est en soi un problème. Le gouvernement élu peut bien changer la politique étrangère du pays, mais l’exercice devrait s’accompagner au minimum d’un débat clairvoyant aux Communes. Nous ne devrions pas être placés devant l’ambiguïté actuelle et nous demander qui, de Mme Freeland, de Mme Joly ou du premier ministre Trudeau, dicte la politique étrangère du Canada.

Le discours de la ministre Freeland s’inspire du concept du « friendshoring » élaboré par la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen. La proposition part du principe que les démocraties feraient mieux de resserrer leurs liens et de renforcer leurs chaînes d’approvisionnement respectives en s’affranchissant de l’influence des régimes autoritaires. La doctrine, pleine d’idéalisme, n’empêche pas la coopération avec les états despotiques sur des enjeux tels que la lutte contre les changements climatiques, la sécurité et la stabilité dans le monde.

Il y a tout de même une bonne part d’angélisme et de risque d’isolement pour le Canada dans cette doctrine qui « érigera de nouveaux murs », comme l’affirme dans notre section Idées Jocelyn Coulon, chercheur au Centre d’études et de recherche de l’Université de Montréal. Les libéraux sont doués pour faire la leçon et exprimer des valeurs, mais ils ne se donnent pas les moyens économiques, militaires et diplomatiques pour exercer une réelle influence sur la scène internationale.

Qui plus est, le carré démocratique est sous pression dans le monde, et les régimes démocratiques n’agissent pas toujours selon les valeurs chères aux libéraux, que ce soit en matière de protection de l’environnement, des droits des minorités et des femmes, de la réconciliation avec les peuples autochtones. À l’ONU, lors d’un vote infructueux pour exclure la Russie du Conseil des droits de l’homme, plusieurs démocraties ou « semi-démocraties » se sont abstenues, parmi lesquelles figurent le Brésil, l’Inde, le Mexique et l’Afrique du Sud.

En somme, Mme Freeland propose un multilatéralisme diète, orienté sur les intérêts convergents de démocraties qui ne sont pas des parangons de vertu uniforme. Nous avons du mal à voir comment un pays à l’influence limitée comme le Canada peut réussir ce pari sans s’infliger une certaine forme d’isolationnisme, et sans mettre à contribution ses ressources naturelles (hydrocarbures et minéraux) au soutien de ses nouveaux alliés, si nous poussons à l’extrême la logique de l’interdépendance économique proposée.

Chrystia Freeland est lucide dans son analyse de l’érosion des puissances occidentales, mais en faisant passer les idéaux du Canada avant ses intérêts en matière de politique étrangère, elle entraîne le pays sur une voie risquée qui excède largement ses prérogatives.