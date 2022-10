À qui appartient l’bon temps?

La pandémie a donné l’envie aux Québécois de profiter des largesses de leur territoire plus grand que nature. La pression pour des locations à court terme est devenue si forte et si soudaine dans plusieurs municipalités aux charmes indéniables que maires et résidents craignent le point de rupture, tel que l’illustre éloquemment notre reporter Zacharie Goudreault dépêché dans les Laurentides pour documenter le phénomène. Légitime, leur cri du coeur appelle néanmoins à un exercice de raison.

Le danger avec le dialogue qui s’est engagé entre promoteurs, villégiateurs, municipalités et résidents, c’est qu’il porte en lui les germes d’un syndrome : celui du « pas dans ma cour ». Or, s’il est une chose que nous avons apprise à la dure pendant nos longs mois de confinement forcé, c’est que la cour, justement, et plus largement la nature ne sont pas des richesses équitablement partagées entre tous.

Le bon air et les grands espaces sont pour plusieurs un luxe quotidien inaccessible. Spécialement pour les plus jeunes générations et les ménages et familles à revenus modestes pour qui l’accès à la propriété a les allures d’une licorne chimérique, encore plus depuis que l’inflation est partie en vrille. Imaginez posséder un chalet ! Ces locations à court terme sont, pour eux, de véritables et nécessaires bouffées d’air frais.

Pour les municipalités qui les accueillent, ces clientèles — bien plus nombreuses, d’ailleurs, que les gangs de jeunes débridés qui sont systématiquement montrés du doigt par les pourfendeurs des locations à court terme — sont aussi des sources de revenus qui peuvent devenir prévisibles et structurantes si elles sont bien encadrées. C’est dans cet esprit d’équité sociale et d’équité générationnelle, et donc pour que l’bon temps appartienne à tous pour paraphraser « l’beau temps » de Piché, qu’il faudrait travailler.

Cette réflexion en profondeur est pressante. Le gouvernement Legault a adopté un règlement qui aura pour effet de permettre aux Québécois de louer à court terme leur résidence principale, partout au Québec, et ce, dès mars 2023. Il reste donc moins de six mois aux municipalités pour trancher dans le vif et accueillir les réserves, raisonnables comme irrationnelles, qui viennent avec l’utilisation des plateformes de type Airbnb, souvent démonisées. Non sans raison parfois.

Des échappatoires, il y en a déjà tout un éventail. Le ministère du Tourisme a prévu des mécanismes référendaires qui donnent beaucoup de latitudes aux villes et villages qui souhaitent rester maîtres chez eux. Il faut que les bonnes idées qui permettent cette autonomie voyagent et fassent des petits.

Certains ont pris de l’avance avec des zonages contraignants. Aux Îles-de-la-Madeleine, où la crise du logement fait rage, on a choisi de réserver la création de nouvelles résidences de tourisme à des zones de villégiatures ciblées. Le but est d’empêcher la dévitalisation, de décourager la surenchère et de protéger le patrimoine et les écosystèmes. Ce n’est pas parfait, mais comme le résumait en ces pages en février dernier le maire Jonathan Lapierre, ça « met le couvercle sur la marmite ».

Dans les Laurentides, où la pression des promoteurs est immense, certaines municipalités ont ajouté à leur arsenal une mesure qui vise plus frontalement le portefeuille des propriétaires récalcitrants. À Morin-Heights, par exemple, les amendes de 200 $ par jour n’avaient rien pour décourager les contrevenants dont les locations payées grassement suffisaient largement à soulager un petit coup de baguette sur les doigts. À 1000 $ par jour, l’effet dissuasif s’avère immédiat et durable.

Le hic, c’est qu’avec ces outils modulables dans leur arsenal, les municipalités gardent tout de même les mains liées en raison des limites d’un pacte fiscal qu’elles ne cessent de dénoncer. Avoir des pouvoirs sans avoir les moyens nécessaires pour penser leur mise en place et les faire respecter ouvre forcément des brèches. Cette fragilité n’a pas échappé aux spéculateurs et plaide pour la révision du financement des villes.

L’exemple de Brownsburg-Chatham, où un projet immobilier de 165 chalets locatifs destinés aux touristes sème l’inquiétude, illustre bien les tensions auxquelles font face les municipalités qui cherchent à diversifier leurs revenus. Se disant à l’écoute de ses citoyens, la Ville a prévu des zones attribuées à la villégiature et des zones tampons afin de minimiser les nuisances dans les secteurs résidentiels. Plusieurs doutent de cette approche. Mais avec un taux de taxation double pour les résidences de tourisme, la Ville n’entend pas s’arrêter en si bon chemin.

Cet exemple concentre à lui seul l’équilibre si difficile à trouver entre développement économique et qualité de vie des résidents permanents. Chaque région gagnerait à se doter d’un plan d’aménagement du territoire prévoyant des cibles chiffrées en matière de protection des espaces verts et muni de mécanismes qui permettent de concentrer, voire restreindre le tourisme à certains endroits choisis et pensés comme tels. En l’état, les promoteurs gourmands ont encore trop de latitude.