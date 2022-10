De péril en péril

La guerre en Ukraine s’est intensifiée avec le sabotage du pont reliant la Russie à la Crimée, une attaque symbolique qui a déclenché une riposte russe prenant la forme d’un nouveau crime de guerre. Une quarantaine de villes ukrainiennes ont été les cibles de bombardements aveugles et massifs, faisant des morts par dizaines dans la population civile.

Un de ces jours, la justice internationale jugera peut-être le président russe, Vladimir Poutine, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Il a fait subir au peuple ukrainien des exactions qu’il n’avait pas connues depuis les temps sanglants de la révolution bolchevique. Mais nous sommes encore loin du jour improbable où la Cour pénale internationale (CPI) se saisira du lourd dossier de Poutine. Il a encore des alliés parmi les puissances mondiales tels que la Chine, l’Inde et autres pays du BRICS. Il a encore de la chair à canon et des mercenaires à envoyer au front, et un arsenal nucléaire qu’il menace de déployer.

N’oublions pas les paroles d’une désespérante tristesse du secrétaire général de l’ONU, António Guterres. L’humanité n’est qu’à « un malentendu de l’anéantissement nucléaire », a-t-il averti lors d’une conférence réunissant les 191 pays signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Et quelques jours avant la récente Assemblée générale de l’ONU, il a affirmé que les perspectives pour une négociation de paix sont encore « très lointaines », la Russie et l’Ukraine restant campées sur leurs revendications territoriales respectives.

L’enlisement du conflit n’est pas étranger à l’impuissance de l’ONU, paralysée par l’addition des droits de veto au Conseil de sécurité dont bénéficient la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Il s’explique aussi par une relative impasse sur la ligne de front. Les forces russes sont incapables de maintenir l’entièreté du contrôle sur quatre régions que la Russie prétend avoir annexées à la suite de référendums non reconnus par la communauté internationale (Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Louhansk). En revanche, en dépit de son organisation insoupçonnée au début du conflit, l’armée ukrainienne n’arrivera pas à repousser totalement l’envahisseur hors de ses frontières sans un appui logistique et militaire toujours plus important des alliés occidentaux.

L’absolutisme du président Poutine, pour qui la création de l’Ukraine est une erreur de la révolution russe, est un empêchement majeur à toute forme de négociation raisonnée. Dans sa plus récente édition, le Foreign Affairs publie une analyse éclairante de Fiona Hill et Angela Stent à ce sujet. Poutine, révisionniste dans l’âme, est déterminé à conjuguer le futur de l’Ukraine au passé tsariste.

Il n’a pas dit son dernier mot dans le conflit actuel, malgré le désarroi de ses troupes et l’exode des Russes qui cherchent à échapper à la conscription. L’hiver sera long et pénible pour les Européens privés du gaz russe pour se chauffer. La sécurité alimentaire des pays du Sud, qui dépendent en partie des céréales ukrainiennes, pèse aussi dans la balance. Sans compter que la cohésion des démocraties européennes est menacée d’effritement par le populisme et la montée de l’extrême droite que la propagande russe nourrit avec enthousiasme.

En cette heure sombre, il n’y a donc que la fureur des fusils comme issue possible. Cela n’est ni acceptable ni viable. Les superpuissances perdront toutes de leur superbe si elles n’arrivent pas à séparer les belligérants par la voix de la diplomatie raisonnée et pragmatique. Pour la suite du monde, elles doivent participer activement à la désescalade du conflit.