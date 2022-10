Le mensonge tenace de Trump

Les neuf membres de la commission du Congrès chargée de faire la lumière sur l’insurrection du 6 janvier 2021 ont envoyé une citation à comparaître à Donald Trump. Ce baroud d’honneur, qui a peu de chances de déboucher sur la comparution de l’ex-président et agitateur en chef, marque la fin des audiences publiques de cette instance à l’impact incertain.

La commission, présidée par le démocrate Bennie Thompson, a résumé jeudi ses principales conclusions. Donald Trump est « LA personne centrale » dans l’insurrection de janvier 2021, a dit M. Thompson. Les efforts déployés par le républicain pour subvertir le résultat de l’élection présidentielle et s’accrocher illégalement au pouvoir ont commencé bien avant que ses partisans ne prennent d’assaut le siège du Congrès afin d’empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. « Son intention était claire : ignorer l’État de droit et rester au pouvoir », a confirmé un représentant républicain de l’Illinois, Adam Kinzinger.

Les travaux du comité s’appuient sur le témoignage d’ex-collaborateurs du président, environ 1,5 million de pages de documents et des communications des services secrets qui corroborent la version des faits d’une ex-assistante à la Maison-Blanche, Cassidy Hutchinson. Donald Trump a vraiment demandé aux agents de l’État chargés de sa protection de le conduire au Capitole pour rejoindre la meute déchaînée, sachant très bien qu’elle était violente, armée et qu’elle s’en prenait aux policiers. Il a piqué une sainte colère lorsqu’il en a été empêché.

La commission avait déjà affirmé cet été que l’assaut contre le Capitole était le point culminant d’une tentative de coup d’État. Elle a réitéré jeudi que Donald Trump en était le principal instigateur et qu’il avait prémédité son forfait contre les institutions démocratiques.

Et pourtant, la tonalité du débat politique ne changera pas d’un iota. Une majorité d’électeurs républicains, enfermés dans le mensonge de « l’élection volée », boivent les sottises que Trump et ses loyalistes disséminent encore dans l’espace public tel un poison fielleux. Dans le cadre des primaires, le Parti républicain a attiré, à tous les niveaux électifs, des candidats aux vues extrémistes, galvanisés par l’idée fausse que le système électoral est miné par la fraude et le vote illégal pour les démocrates.

La vérité « alternative » de Trump continuera de faire des dégâts bien au-delà des primaires, si bien qu’il faut se demander quel sera le poids du rapport final de la commission dans une bulle républicaine contaminée par la désinformation.