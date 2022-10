La transition toxique

Dans la course contre la montre contre le réchauffement climatique se posent, en amont des listes d’attente pour se procurer une voiture électrique chez son concessionnaire, d’importants problèmes d’exploitation minière effrénée et de respect des droits de la personne dans les pays pauvres. Ce sont des questions que nos gouvernements et les opinions publiques balaient pour l’essentiel sous le tapis, et qui sont relayées seulement par les ONG comme des cris dans le désert. Pourtant, la transition énergétique perpétue dans ces pays extractifs la menace non moins existentielle pour leurs populations de la « malédiction des matières premières », comme ailleurs et depuis longtemps le pétrole.

C’est l’exploitation du lithium qui détruit les écosystèmes et les communautés locales en Argentine, au Chili et en Bolivie, trois des principaux pays producteurs de ce matériau d’« avenir ». C’est celle du cobalt, dont l’extraction en République démocratique du Congo (RDC) approvisionne quelque 70 % du marché mondial. Il est bien documenté qu’en RDC, les mines artisanales, mais pas seulement elles, exploitent les travailleurs et emploient des enfants. Ils respirent de la poussière de cobalt, classé « peut-être cancérogène » par le Centre international de recherche sur le cancer (une agence onusienne), et descendent dans des tunnels qui peuvent à tout moment s’effondrer. Ces petites gens, c’est comme ça, sont le tout premier maillon de la chaîne d’approvisionnement de l’économie mondialisée.

Lithium et cobalt sont, avec d’autres, des métaux essentiels à la fabrication des batteries destinées aux téléphones portables, ordinateurs, vélos et voitures électriques. Or, à moins que la transition énergétique ne s’accompagne d’une révolution des rapports de force Nord-Sud et d’un effort de réglementation à nul autre pareil, le scandale en continu de l’exploitation humaine induite par l’exploitation minière risque forcément de prendre de l’ampleur.

Une étude de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), relevée par le collègue Gérard Bérubé, dessine le contexte et l’horizon : au moins 130 millions de véhicules électriques (VE) devraient circuler dans le monde d’ici 2030, contre 11 millions actuellement. Ainsi, on s’attend à ce que la demande de cobalt soit multipliée par 20 d’ici 20 ans et que celle de lithium le soit par 40. Pour ne nommer que ces deux métaux. Une explosion de la demande qui annonce, prévient l’AIE, « un décalage imminent entre les ambitions climatiques mondiales accrues et la disponibilité de minerais indispensables pour concrétiser ces ambitions ».

Scandale en continu, disions-nous : l’une des affaires les plus récentes a trait à une plainte déposée fin 2019 aux États-Unis par l’organisation International Rights Advocates contre Apple, Microsoft, Tesla, Google et Dell pour le travail des enfants dans les mines de la RDC. Une plainte présentée au nom de 14 enfants tués ou blessés dans l’effondrement de tunnels. Ces géants de la technologie allaient, quelques mois plus tard, réclamer le rejet de cette plainte, au prétexte sans coeur que les enfants n’étaient pas contraints de travailler dans les mines au sens où l’entend la loi américaine sur la traite des personnes.

La plainte épinglait deux de leurs fournisseurs de matières premières dans le sud du Congo : la minière chinoise Huayou Cobalt et l’anglo-suisse Glencore, par ailleurs propriétaire de la fonderie Horne à Rouyn-Noranda. Parallèle incontournable : dans le monde opaque qu’est la grande industrie minière, le silence qui a trop longtemps étouffé les problèmes de santé publique posés par la fonderie Horne est à Rouyn-Noranda ce que l’exploitation des Congolais dans les mines de cobalt est à la RDC.

Concrètement, l’essentiel processus d’électrification des transports est une course capitaliste pour le contrôle des ressources naturelles. La Chine de Xi Jinping est en position de tête à ce chapitre, car elle a ravi aux minières américaines la propriété des mines congolaises au milieu des années 2010.

Faits parlants : la Chine est aujourd’hui le plus grand marché de VE au monde, et son industrie fournit à l’échelle mondiale 85 % du cobalt qui entre dans la fabrication des batteries lithium-ion (une filière que, d’ailleurs, le Québec développe énergiquement à Bécancour). Si on lie par exemple à ces informations le fait que l’usine de Tesla à Shanghai fabrique maintenant plus de voitures qu’à ses installations en Californie, il devient pour le moins difficile de croire aux promesses d’« approvisionnement responsable » en minéraux — et, donc, de respect des droits des travailleurs — que Tesla et d’autres constructeurs nous serinent.

La RDC, immensément riche en ressources naturelles, est en même temps l’un des cinq pays les plus pauvres au monde, selon la Banque mondiale, alors que trois quarts des Congolais vivent sous le seuil de pauvreté. Le virage vert s’annonce pour ce lumpenprolétariat plus toxique qu’écologique.