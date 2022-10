On souligne les cinq ans d’un séisme nommé #MoiAussi dans une atmosphère de lutte sans merci. Cinq ans, c’est un tout petit chapitre de prise de conscience. Mais quel réveil ! L’émoi planétaire qui a commencé en octobre 2017 avec la mise au jour scabreuse des horreurs commises par Harvey Weinstein continue de se nourrir de scandales dévoilés ici et là. Ici, Hockey Canada, dont la réaction minable à un viol collectif montre que le chemin à parcourir est encore immense ; là, la révolte courageuse des Iraniennes qui tiennent tête à un régime dénigrant la place des femmes dans la société.

C’est la chute de Weinstein, agresseur régnant en maître sur Hollywood, qui a tout démarré, avec l’excellent et robuste travail d’enquête des journalistes du New York Times et du New Yorker. Si la société s’est éveillée avec le mot-clic #MeToo, publié le 15 octobre 2017 et repris en quelques jours par des millions de femmes dans le monde, c’est parce que des victimes d’agression sexuelle ont accepté de replonger dans leur histoire. À visage découvert, dans les médias phares de plusieurs pays du monde, elles ont raconté l’inacceptable afin que l’inacceptable ne soit plus toléré.

Même si la route sera encore longue avant que cette culture banalisée de l’agression soit totalement renversée, il faut s’enorgueillir de voir combien le coup d’octobre 2017 et ses nombreux soubresauts ont libéré la parole des victimes. Auparavant, elles étaient rabrouées, ridiculisées, vilipendées si elles osaient prendre la parole. Aujourd’hui, rien ne garantit une réception parfaite, mais elles savent qu’elles peuvent risquer de raconter l’indicible. L’ampleur du mouvement fut phénoménale. Et à ceux et celles qui sont souvent tentés de diaboliser les réseaux sociaux, reconnaissons-leur ici l’exploit inégalé d’avoir réussi à rassembler en quelques jours des millions de femmes autour d’une cause. Blessure individuelle, lutte collective. Cette solidarité fut salutaire.

Il y aura eu pour les femmes un avant et un après-#MoiAussi. Emporté par la vague, le Québec a aussi connu son lot de scandales. Un après l’autre, les Rozon, Salvail, Venne sont pointés et trébuchent, entre autres personnalités qui furent visées par des plaintes à la police et des enquêtes. Le tribunal a condamné Michel Venne à six mois de prison (il a depuis porté sa cause en appel). Les deux autres ont nourri la manchette avec des histoires tordues et plusieurs plaignantes et plaignants les dénonçant, mais la cour les a blanchis. S’il y a doute raisonnable, même quelqu’un dont la version n’a pas été crue par le juge ne peut être condamné. Les règles du droit ne s’accordent pas toujours avec la clameur populaire. Nous avons aussi appris cela.

Réputé imperméable aux mouvements sociaux, le système de justice n’a eu d’autre choix que d’être de son temps. À une époque pas si lointaine, des histoires révoltantes de juges banalisant la nature d’une agression en culpabilisant la victime ou en lui retournant carrément la responsabilité de l’agression avaient lieu dans certaines cours. Aujourd’hui, les juges doivent être exemplaires dans le traitement de ces plaintes et ne peuvent se détacher du bruit social ambiant, qui est à l’écoute des plaignantes.

À cet égard, une des avancées les plus spectaculaires au Québec, résultat de la mouvance #MoiAussi, est sans contredit l’avènement des tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et de violence conjugale. Ceux-ci prévoient un accompagnement particulier pour les plaignantes, et ce, dès le moment — crucial, on le sait — du dépôt de la plainte à la police. L’idée de déployer des ressources spécifiques pour favoriser l’écoute bienveillante et la sollicitude ne peut qu’être saluée.

Le mouvement #MoiAussi a permis de mesurer avec une certaine stupéfaction l’étendue des violences sexuelles. Il a montré aussi le caractère insidieux des violences « ordinaires » inscrites dans la banalité du quotidien, et tolérées même si elles étaient subies non pas dans l’intimité d’une chambre, mais bien devant tout le monde, au travail. Les espaces professionnels, les institutions, les lieux d’éducation n’ont eu d’autre choix que de se munir de politiques bien ficelées pour prévenir et condamner toute forme de harcèlement et de violence, de la blague malaisante de « mononcle » jusqu’aux gestes les plus menaçants.

Bien sûr, il y a eu quelques dérives au passage, comme des excès dans le champ de la vindicte populaire et anonyme, hors du champ balisé de la police et de la justice. On s’interroge aussi encore visiblement sur les manières de réintégrer à une forme de vie publique des agresseurs repentis et sincères dans leur démarche de réhabilitation ; à quel moment peut-on retrouver une certaine lumière et à quelles conditions ? Espérons enfin rehausser le taux d’agressions sexuelles dénoncées, encore trop faible.

Octobre 2022. Cinq ans après les révélations sordides sur son comportement de prédateur, Harvey Weinstein commencera un nouveau procès dès lundi prochain, à Los Angeles. Déjà condamné à 23 ans de prison depuis 2020, le réalisateur fait face cette fois à 11 chefs d’accusation de viol ou agression sexuelle de la part de cinq plaignantes. Les faits allégués seraient survenus entre 2004 et 2013. Non, le combat n’est pas fini.