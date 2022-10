Hockey Canada au banc

Cet été, Hockey Canada avait réclamé « un peu de temps » pour changer sa culture, jugée toxique. Un temps que la fédération sportive n’a visiblement pas su mettre à profit. On a même eu le sentiment très vif cette semaine qu’elle avait plutôt régressé. La découverte par le Globe and Mail d’un second fonds permettant de régler des plaintes d’agressions sexuelles (et reconduit jusqu’en 2039 !) de même que son désolant témoignage devant les députés fédéraux ont fait la preuve, par deux, que l’incurie de sa direction est non seulement totale, mais désormais insurmontable.

Après avoir vu le gouvernement Trudeau suspendre provisoirement son financement public, l’organisation a réussi à faire sortir Hockey Québec et la Fédération de hockey de l’Ontario de leurs gonds. Lasses d’attendre une épiphanie, les deux puissantes organisations ont annoncé qu’elles retiraient une partie de leurs billes jusqu’à nouvel ordre. Des partenaires commerciaux jusqu’ici fidèles ont intercepté la rondelle en annonçant qu’ils refermaient les cordons de la bourse, mais sans toucher au financement des activités féminines et paralympiques. Tim Hortons, symbole fort s’il en est, est du lot, tout comme Telus.

Hockey Canada n’a même pas bronché. Sa direction semble imperméable aux reproches qui lui sont faits, déterminée qu’elle est à protéger à tout prix un système basé sur les performances et les gains financiers à court terme. Elle a plutôt profité de son passage à Ottawa pour se plaindre de salissage et de désinformation. La présidente par intérim de son conseil d’administration, Andrea Skinner, a même jugé, sans rire, que Hockey Canada faisait les frais d’une « culture toxique » qui ne lui appartient pas en propre. Certes, le monde du hockey canadien n’a pas le monopole de la culture du silence en matière d’agressions et d’abus. De là à prétendre que la fédération sportive n’est qu’un « bouc émissaire » dans cette pitoyable histoire, il y a un pas qu’il faut être bien culotté pour franchir.

Rarement aura-t-on vu plus éclatante déconnexion du réel. Il était ahurissant de voir cette femme passionnée de hockey défendre sans fléchir la probité d’un boys club qui n’avait visiblement aucune idée qu’on fêtait cette semaine les cinq ans du mouvement #MoiAussi. Plus personne pourtant ne veut jouer dans ce mauvais film. Au premier chef, les pauvres parents de jeunes hockeyeurs, qui sont bien embêtés par cette direction Téflon que rien ne semble vouloir ébranler.

Appeler les partenaires sportifs et commerciaux à mettre de la pression à leur tour comme l’a fait la ministre fédérale des Sports était la chose à faire dans l’immédiat. Viser le portefeuille de plus en plus dégarni de cette organisation en déroute aura sans doute plus d’effet que les sautes d’humeur du premier ministre Justin Trudeau, que l’on sent de plus en plus dégoûté par l’arrogance de Hockey Canada. Jeudi, il a laissé entendre qu’à défaut d’un grand ménage, il faudrait envisager de repartir de zéro avec une nouvelle organisation.

Ne nous leurrons pas, le nerf de la guerre, entendre ici les lucratifs droits de licence, commanditaires et autres partenariats divers, reste peu entamé pour le moment. C’est d’abord là qu’il faut redonner des coups de vis. Il reste aussi de la marge du côté politique. Forte de l’appui de toutes les oppositions et de son PM très remonté, la ministre Pascale St-Onge a beaucoup de cartes dans son jeu pour mettre les Hockey Canada de ce monde au banc.

Mercredi, elle a d’ailleurs déclaré que le nouveau commissaire à l’intégrité dans le sport devait enquêter en profondeur sur la culture toxique d’abus existant dans les diverses organisations sportives canadiennes. Des centaines d’athlètes liés à au moins huit sports ont affirmé avoir été victimes d’abus ou de mauvais traitements ou avoir été témoins de malversations. On applaudit à la perspective de ce grand examen.

Le Bloc québécois, lui, veut une enquête indépendante portant spécialement sur la gestion de Hockey Canada. La nature même des gestes posés en son sein milite en faveur d’un exercice supplémentaire qui lui serait propre. Contrairement à la majorité des fédérations dans la tourmente, ce ne sont pas des entraîneurs ou des gens en autorité, mais bien des joueurs qui ont commis des gestes d’abus et des agressions qui sont au coeur de la tempête (on dénombre jusqu’ici au moins 21 victimes qui ont reçu près de 9 millions de dollars de compensation).

Enlisée jusqu’au cou dans des scandales d’inconduites sexuelles, Hockey Canada se retrouve plus isolée que jamais au terme de ce déballage désolant. Et c’est tant mieux, car ce qu’elle nous a dit sans gêne aucune, c’est qu’elle n’a rien compris de ce qu’on a cherché à lui faire comprendre dans les derniers mois. Pis, elle admet que la détestable culture du secret qui a permis tous ces écarts est toujours la sienne. Il est grand temps que les humains redeviennent plus importants que les résultats sur la glace. Qu’on change l’ensemble de la formation !