Du lest pour QS et le PQ 

Le premier ministre François Legault a réitéré son ouverture à accorder une place accrue aux partis d’opposition à l’Assemblée nationale, au lendemain de son élection, décriée comme une « injustice » par le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon.

Si le premier ministre avait tenu ses promesses, le Québec aurait vécu lundi ses premières élections selon un mode de scrutin proportionnel mixte, ce qui aurait donné une tout autre carte politique. La Coalition avenir Québec (CAQ) aurait obtenu une majorité à 75 sièges au lieu de 90. Les grands gagnants de la proportionnelle auraient été Québec solidaire (QS), avec 14 sièges au lieu de 11, le Parti conservateur du Québec, avec 10 sièges au lieu de 0, et le PQ, avec 10 sièges au lieu de 3. Le Parti libéral du Québec (PLQ) aurait perdu 5 sièges pour n’en garder que 16. Avouez que cette carte électorale aurait été beaucoup plus représentative des intentions et des préférences des Québécois.

Encore mardi, le premier ministre a fermé à double tour la porte à toute possibilité de réforme du mode de scrutin. Les suffrages exprimés au profit de la CAQ sont passés de 37 % à 41 % d’un cycle électoral à un autre, malgré l’apparition d’un quatrième parti pour mordre dans les jarrets de M. Legault. Selon son raisonnement, c’est la preuve éclatante que les Québécois voient la vie en bleu poudre sans se poser trop de questions.

De grande réforme il n’y aura point, d’où l’importance, dans la 43e législature, d’une certaine souplesse dans la reconnaissance des groupes parlementaires. Il faut au moins 12 députés ou 20 % des suffrages pour obtenir un statut parlementaire et les avantages qui en découlent (temps de parole plus longs, budget de fonctionnement, etc.). Dans l’état actuel des choses, le seul parti d’opposition à se qualifier comme groupe parlementaire sera le PLQ. Il obtiendra la part du gâteau en temps de parole et en budget de fonctionnement, alors qu’il arrive bon quatrième avec 14,4 % des voix exprimées.

Pour faire une réelle place à la diversité des voix à l’Assemblée nationale et permettre aux partis d’opposition de jouer leur rôle de chiens de garde du gouvernement, il y a lieu de faire une exception et d’accorder aussi le statut de groupe parlementaire à QS et au PQ. L’exception devrait s’arrêter là, par respect pour les prérogatives constitutionnelles de l’Assemblée nationale, une enceinte d’élus. Éric Duhaime a beau dire qu’il a reçu l’appui de 530 880 électeurs, tant qu’il ne fera pas élire un député (ou qu’il ne convaincra pas un nouveau transfuge de le suivre), son parti n’a pas sa place parmi les groupes parlementaires reconnus.

* * * * *

Sur un autre sujet, les élections de 2022 marquent l’agrandissement du fossé entre Montréal et le reste du Québec. La CAQ laboure le Québec des régions, mais elle ne cultive que deux circonscriptions du bout de l’île (Pointe-aux-Trembles et Anjou–Louis-Riel). Mis à part la victoire péquiste dans Camille-Laurin, toute l’île de Montréal est un territoire libéral, à l’ouest, et, dans une moindre mesure, un territoire solidaire dans les quartiers centraux de l’est. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, sera isolée et tributaire de l’état d’esprit du prochain ministre responsable de la Métropole pour faire avancer ses dossiers. Même si François Legault se réclame de son identité de Montréalais et qu’il se dit déterminé à représenter les intérêts de la métropole, les idées incarnées par sa formation n’ont pas la cote sur l’île. Il sera intéressant de voir qui, de Dominique Anglade ou de Gabriel Nadeau-Dubois, s’imposera comme la voix de Montréal dans le prochain cycle politique.