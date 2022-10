Sale temps pour quatre partis

C’était à prévoir. La détermination obstinée des électeurs québécois à soutenir la vie de cinq formations politiques allait se heurter à l’implacable limite d’un mode de scrutin uninominal à un tour. Le déficit démocratique du Québec nous saute aux yeux au lendemain de la réélection du premier ministre, François Legault, et d’une majorité absolue de députés de la Coalition avenir Québec (CAQ).

C’est un sale temps pour les partis d’opposition. Au mieux, ils préservent les acquis, comme le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS). Au pire, ils constatent un décalage frappant entre les suffrages récoltés et les sièges remportés, comme le Parti québécois (PQ), avec 15 %des votes ettrois sièges, et le Parti conservateur du Québec (PCQ), avec 13 %des votes et aucun siège.

Il n’y a pas de quoi danser au sein de l’opposition officielle. La députation libérale,prise dans un étau géographique et linguistique, n’a plus l’autorité morale pour parler au nom des électeurs francophones. Sa reconstruction sera longue, pénible. Elle sera plus facile qu’au PQ, un parti qui se reconstruira à trois avec son étincelle, Paul St-Pierre Plamondon.

Quant à QS, son surplace avec 11 sièges (un de plus qu’en 2018)représente la taxe à payer pour avoir fait campagne sur le dos des « riches ». Aux yeux des électeurs, ce parti est encore loin d’offrir une solution de rechange au gouvernement.

De son côté, le chef du PCQ, défait dans Chauveau, aura l’occasion de montrer s’il est un véritable leader. Éric Duhaime a exprimé en campagne sa volonté de canaliser la colère d’une frange de l’électorat dans la participation au débat démocratique. Sa mission commence aujourd’hui, et il devra convaincre sa base, exclue de l’Assemblée nationale, que l’avenir du mouvement ne passe pas par les coups de klaxon, les manifestations et les tours de camion en tous genres.

Les partis d’opposition fragmentés se contentent donc des miettes, même s’ils récoltent ensemble 57 %des voix. Leur temps de parole et leur visibilité à l’Assemblée nationale seront limités. La majorité absolue de la CAQ sera un poison pour le débat démocratique et un accélérateur de l’arrogance qui guette tout gouvernement installé trop confortablement au Salon bleu.

Si le premier ministre avait tenu sa promesse de réformer le mode de scrutin, le résultat aurait été différent. Avec une proportionnelle mixte, la CAQ aurait encore gagné haut la main avec tant d’appuis populaires, mais la richesse des idées exprimées durant la campagne aurait essaimé à l’Assemblée nationale. Le parapluie de la CAQ, aussi large soit-il, ne permettra pas d’assurer la véritable circulation des idées de gauche, de droite, de pays et de province.

L’élection 2022 marque le triomphe d’un gouvernement qui s’acquittera très bien de la gestion responsable des finances publiques. Un autre jalon, moins glorieux, vient d’être posé. Sous les applaudissements du peuple, les caquistes ont piétiné la diversité d’expression politique en s’accrochant à un mode de scrutin d’une époque révolue.