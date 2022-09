Engagements électoraux: tous unis pour la planète

D’ici la fin de la campagne électorale, l’équipe éditoriale du Devoir proposera une analyse des principaux engagements des partis politiques sur des thèmes qui interpellent l’ensemble des Québécois. Aujourd’hui : l’environnement.

En l’espace d’une campagne électorale, la planète a grondé. De fortes pluies ont causé des inondations ; l’ouragan Fiona a soufflé sur les îles de la Madeleine avec des bourrasques destructives. Aujourd’hui, c’est Ian qui sème la dévastation à Cuba et en Floride. L’urgence de la lutte contre les changements climatiques s’immisce dans notre quotidien. Il n’est plus possible de l’ignorer.

Fort heureusement, l’environnement s’est taillé une place de choix non seulement dans les plateformes des partis politiques, mais également dans les annonces et les débats des dernières semaines. C’est une avancée que l’on se doit de souligner, et qui donne espoir. Mais sous le vernis des promesses, tous les partis n’ont pas offert la vision structurante et structurée nécessaire pour faire face au degré d’urgence climatique actuel.

Dans le coin gauche, le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS) se démarquent avec ce regard englobant et cohérent — validé d’ailleurs par des experts — qui a le courage des choix stratégiques difficiles et l’ambition d’un Québec qui peut faire mieux. Au centre, le Parti libéral du Québec (PLQ) et la Coalition avenir Québec (CAQ) ont choisi des formules chocs ambitieuses (cap sur le projet d’hydrogène ÉCO pour le PLQ, construction de nouveaux barrages pour la CAQ), mais force est d’admettre que c’est incomplet. Une incohérence comme le troisième lien dans le plan de match de la CAQ enlève beaucoup de crédit à un plan pour l’environnement. Dans le coin droit, enfin, le Parti conservateur du Québec (PCQ) se démarque tristement par des propositions qui feraient reculer le Québec si on devait les mettre en marche. En 2022, c’est une véritable disgrâce.

Hormis le PCQ, justement, tous les partis ont fixé des cibles pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Faites vos jeux : 37,5 % pour la CAQ, 45 % pour le PLQ, 55 % pour QS. Le PQ vise une réduction de 45 %, mais par rapport au niveau de 2010. Ces cibles essentielles perdent du lustre sans un plan détaillé qui propose des moyens concrets pour y arriver année après année. Rappelons que, malgré une ambition de réduction de 20 % entre 1990 et 2010, le Québec n’a réussi à diminuer ses émissions de GES que de 2,7 %. Il émet en outre quatre fois trop de GES par année, avec un total de 8,7 tonnes par citoyen.

À eux seuls, le secteur des transports (43,3 %) et les industries (29,4 %) sont responsables de près des trois quarts des émissions de GES. L’électrification des transports se taille donc une place imposante dans les propositions des différents partis, mais les experts préviennent que le transfert de l’auto solo à essence vers l’auto solo électrique, sans égards aux impacts environnementaux de l’augmentation de la flotte électrique (construction et usage des batteries), ne réglera rien si on n’en fait pas une mesure complémentaire à d’autres, comme une révision de l’aménagement du territoire et de notre mode de déplacement — comme l’a fait Copenhague, par exemple — ou encore une utilisation massive du transport collectif.

Le chef de la CAQ a tiré à boulets rouges, en campagne, sur le système de bonus-malus proposé par QS (surtaxe de 15 % sur les véhicules plus énergivores). Il estime sans doute que les citoyens ne sont pas prêts à des changements concrets dans leur quotidien au nom de l’urgence climatique. Cette vision passéiste des choses, où l’on brandit les épouvantails sur le mode du terrible « sacrifice individuel », ne permettra pas d’atteindre les cibles de réduction que l’on se fixe. Il faudra bientôt changer le discours politique et faire miroiter des gains plutôt que de brandir les pertes si on souhaite vraiment donner un coup pour la planète.

Au chapitre des oubliés et des perdants, mentionnons le secteur crucial de l’adaptation aux changements climatiques, que dix grandes municipalités du Québec ont placé sur la carte électorale en revendiquant haut et fort un pacte vert leur permettant de faire face aux changements climatiques. Fiona et ses ravages aux Îles ne viennent-ils pas de nous rappeler l’importance d’un tel fonds d’urgence ? Les experts l’estiment à 2 milliards de dollars par année pour prévenir et aussi réparer. Même si le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a augmenté de 14 % l’enveloppe consacrée à l’adaptation aux changements climatiques dans son plan 2022-2027, la somme prévue (437 millions) demeure congrue.

Les propositions formulées par les partis politiques permettraient de forger une vision audacieuse et ambitieuse d’un Québec vert, qui pourrait se tailler une place parmi les chefs de file mondiaux en matière de lutte contre les changements climatiques. Le premier ministre sortant, François Legault, que les sondages placent toujours favori, a ouvert la porte cette semaine à une collaboration avec ses rivaux, notamment au chapitre de l’environnement. Pourquoi pas ? Certains exercices transpartisans (comme celui, exemplaire, sur l’aide médicale à mourir) ont donné d’heureux résultats. Le sort de la planète vaut bien une solide alliance.