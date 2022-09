Le courage des Iraniennes

Depuis le décès de la jeune Kurde Mahsa Amini, le 16 septembre dernier, la colère des Iraniennes ne se tarit pas. Dans les manifestations qui s’étendent désormais à tout le pays, les femmes descendent dans la rue au péril de leur sécurité. Elles savent que protester contre le régime des mollahs qui sévit pour une mèche de cheveux s’échappant du voile obligatoire peut leur coûter le droit à la vie. Elles ne sont que courage et force.

Cheveux au vent, elles déambulent fièrement dans les rues, solidaires dans la révolte qui gronde et contamine des foules déterminées venues de partout. Toutes les générations de femmes se côtoient dans cette fureur, qui gagne aussi des hommes. Ces protestations ont fait des dizaines de morts, des centaines de blessés : 41 décès, selon les autorités iraniennes ; au moins 76 selon l’organisme Iran Human Rights. Une chose est certaine : hurler sa rage contre un régime en butte aux droits de la personne est passible de la mort.

Les femmes marchent hidjab au poing, ou elles le brûlent. Dans des vidéos virales, on les voit tailladant leur longue chevelure, symbole suprême. Ce courroux a certes été provoqué par la mort de Mahsa Amini : la femme de 22 ans a été arrêtée le 14 septembre par la police pour un voile mal placé qui violait les règles misogynes imposées par la République islamique d’Iran ; des témoins auraient assisté à des scènes de violence. Deux jours plus tard, elle décédait officiellement à l’hôpital.

Ce décès est la goutte qui fait déborder le vase. La grogne est aussi le fruit d’années de répression et de régime célébrant l’asservissement des femmes, en contraste parfait avec un souffle de démocratie que ces manifestations des derniers jours transportent. Dans son dernier rapport annuel, Amnistie internationale note dans son chapitre consacré à l’Iran combien la législation discriminatoire imposant le port du voile a entraîné en 2021 « un harcèlement quotidien, des détentions arbitraires, des actes de torture et d’autres mauvais traitements, ainsi que la privation de l’accès à l’éducation, à l’emploi et à certains espaces publics ».

Malgré des tentatives féroces du régime en place pour faire taire la contestation qui fait rage sur les réseaux sociaux, puissant carburant des révolutions modernes, le cri des Iraniennes s’est fait entendre partout sur la planète. Les dirigeants de la communauté internationale ne peuvent rester indifférents face à un régime éliminant des femmes au seul prétexte d’avoir osé afficher ce qu’elles sont.