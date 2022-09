Le fascisme nouveau

Coup sur coup, deux signaux manifestes de défiance électorale à l’endroit de l’Union européenne (UE) : d’abord au nord où, il y a moins de deux semaines, le parti des Démocrates de Suède (DS), une formation née d’un parti nazi, s’est glissé au pouvoir par une porte latérale, normalisé par les conservateurs modérés. Puis au sud où, dimanche, la victoire du parti postfasciste Fratelli d’Italia (Frères d’Italie) de Giorgia Meloni annonce la formation d’un gouvernement emmené par l’extrême droite pour la première fois depuis l’accession au pouvoir de Benito Mussolini, il y a cent ans.

Il est vrai que, dans un cas comme dans l’autre, les coalitions sont fragiles, pour ne pas dire bancales. En Suède, la coalition de droite ne l’a emporté sur celle de gauche que par trois sièges. Il y a lieu de douter de sa capacité à former un gouvernement qui tienne bien longtemps — ce qui, au fond, ne serait pas plus mal.

Quoi qu’il advienne, la situation présente à cette Suède dite socialement exemplaire un défi énorme : voici qu’un parti d’extrême droite, hier marginal, a réussi à décrocher pas moins du cinquième des votes (20,6 %) en s’appuyant sur un discours explicitement intolérant et anti-immigration. Ce qui est affolant, en même temps, c’est que c’est l’expression, certes monstrueuse, d’un malaise qui ne peut pas être ignoré, se diffusant partout dans la société suédoise, face à une politique de porte ouverte adoptée au début des années 2000, en matière d’accueil des migrants et des réfugiés, et qui présente aujourd’hui des problèmes d’intégration et de cohésion.

À ne pas y avoir pris garde plus tôt, cette classe politique se trouve aujourd’hui à avoir libéré une parole dangereusement antidémocratique. Les conservateurs suédois sont particulièrement coupables de la banalisation de cette droite ultraradicale, pour avoir pris la décision électorale à courte vue que cette banalisation était le seul moyen de prendre le pouvoir. On ne demande qu’à les en voir payer le prix.

* * * * *

Idem dans la volatile Italie. Triomphant avec plus de 26 % des voix, score important dans le contexte du paysage politique éclaté qu’est celui de l’Italie, Mme Meloni prend la tête d’une coalition hétéroclite des droites qui, avec un total de 44 % des suffrages, disposera de la majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Il va donc lui revenir la tâche de former avec Forza Italia de Silvio Berlusconi (droite) et la Ligue de Matteo Salvini (extrême droite) un gouvernement qui soit assez solide pour gouverner et durer. Ce n’est pas gagné.

M. Berlusconi, à la santé par ailleurs précaire, est réputé pour ne pas beaucoup aimer Mme Meloni. La rivalité est plus grande avec M. Salvini, hier encore un homme politique influent, mais dont la popularité a chuté à mesure qu’a grimpé celle de Mme Meloni. Il digérerait très mal l’idée qu’elle devienne cheffe du gouvernement. Ils se sont récemment écharpés au sujet de l’Ukraine, lui persistant dans ses éloges de Vladimir Poutine au point de se discréditer, elle s’engageant à continuer à soutenir le régime des sanctions contre la Russie. Une partie de son charme politique, Mme Meloni le doit au fait qu’elle tient tête aux deux hommes.

Sur le fond, il y a du dépit dans les résultats de ce scrutin. Comme ailleurs, les Italiens sont préoccupés par l’inflation, thème prédominant, en même temps que la désillusion est grande à l’égard des politiciens. Mme Meloni aura jugé utile de tempérer son discours, à commencer par ses diatribes antieuropéennes dans un contexte où l’Italie, économiquement mal en point, attend de Bruxelles 140 milliards d’euros en aide post-COVID. Si elle a intérêt à être pragmatique, on n’en oublie pas pour autant qu’elle aime bien, au besoin, lier immigration et criminalité ; qu’elle encense le Hongrois Viktor Orbán et sa « démocratie illibérale » ; et qu’elle a déjà dit de Mussolini qu’il avait été un « bon politicien ».

La Suède au nord, l’Italie au sud, l’agression russe à l’est, le Royaume-Uni à l’ouest avec la très à droite Liz Truss, qui veut revisiter le statut post-Brexit de l’Irlande du Nord : tirée à hue et à dia, l’Europe est en perpétuelle zone de turbulences.