Ces conservateurs coupés du Québec

Le Parti conservateur du Canada a pris fait et cause pour les fermiers des Prairies et le lobby de l’industrie des engrais chimiques, faisant fi de la volonté du monde agricole québécois de se tourner vers l’agriculture durable.

Comme l’a rapporté Le Devoir jeudi, alors que la course à la direction du PCC tire à sa fin — le nouveau chef sera élu le 10 septembre prochain —, les candidats Pierre Poilievre, Jean Charest, Leslyn Lewis et Roman Baber dénoncent l’intention du gouvernement Trudeau de diminuer de 30 %, d’ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre (GES) imputables à l’épandage d’engrais azotés.

À la fin juillet, le PCC, en diffusant des messages dramatiques sur Facebook, avait appuyé des manifestants qui s’étaient dirigés vers Ottawa et d’autres villes canadiennes dans la foulée d’un mouvement de protestation d’agriculteurs aux Pays-Bas opposés à une réduction de 50 % de l’usage d’engrais de synthèse. Leslyn Lewis a même prédit une répétition, mais en pire, du Convoi de la liberté qui avait paralysé le centre-ville d’Ottawa pendant trois semaines l’hiver dernier.

Pour aider les agriculteurs à atteindre la cible, le gouvernement Trudeau a réservé une enveloppe de 3 milliards à laquelle il vient d’ajouter 500 millions. Mais lors de la réunion annuelle des ministres de l’Agriculture en juillet, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba se sont braqués, s’opposant à la réduction de l’épandage d’engrais azotés visée par Ottawa, une position à laquelle s’est rallié le gouvernement conservateur de l’Ontario. Ces engrais chimiques, s’ils ne sont pas absorbés par les plantes, dégagent de l’oxyde nitreux, un GES dont l’effet sur le réchauffement climatique est 300 fois plus important que celui du CO 2 . Avec le méthane, il constitue la principale source d’émissions de GES dont est responsable l’agriculture, une activité qui compte pour 9 % des émissions totales au pays.

Sur la question des engrais, Québec et Ottawa sont sur la même longueur d’onde. Avec son Plan pour une agriculture durable, le gouvernement caquiste vise une réduction de 15 % du volume des matières fertilisantes azotées et croit ainsi que les agriculteurs québécois seront en mesure d’atteindre l’objectif fédéral relatif aux émissions.

De fait, le monde agricole québécois est engagé dans une démarche d’agriculture durable, poussé par des consommateurs plus soucieux que jamais de l’impact environnemental de leur alimentation et de sa salubrité. Ce printemps, nombre d’agriculteurs se sont rués sur le programme volontaire d’implantation de pratiques agroenvironnementales. La somme de 56 millions offerte pour la rétribution des participants fut distribuée en quelques heures et une autre ronde, dotée de 29 millions, est prévue pour janvier prochain.

Il est vrai que l’apport de fertilisants varie beaucoup en fonction du type de culture et de la nature des sols. Au Québec, on utilise beaucoup plus d’engrais azotés par hectare, de source naturelle surtout, que dans les Prairies. Mais compte tenu de l’immensité des terres de l’Ouest canadien, le volume d’engrais chimiques utilisés et les émissions qu’ils causent sont beaucoup plus importants. Malgré tout, des experts qui ne sont pas à la solde de l’industrie des fertilisants estiment qu’il est possible de diminuer l’apport d’engrais chimiques sans affecter la rentabilité des exploitations.

Les conservateurs canadiens ont trouvé un autre sujet pour se couper des Québécois. Pierre Poilievre milite déjà pour la construction de pipelines, la relance du projet de GNL Québec à Saguenay et l’abolition de la taxe fédérale sur le carbone. Jean Charest, lui aussi, appuie le projet de GNL et son gazoduc. Il promet aussi d’abolir cette tarification même s’il se targuait, à titre de premier ministre du Québec, d’avoir mis en place un marché du carbone. La course conservatrice le porte aux compromissions. Il faut rappeler que les militants conservateurs, réunis en congrès en 2021, avaient rejeté une proposition reconnaissant que les changements climatiques étaient réels. On part de loin.

Ce déni de la crise climatique n’est pas le seul enjeu majeur où les conservateurs canadiens sont en porte-à-faux avec la grande majorité des électeurs québécois. Ainsi, selon une compilation effectuée par un groupe antiavortement canadien-anglais et publiée dans Le Journal de Montréal, le tiers des députés conservateurs à la Chambre des communes sont contre le droit à l’avortement tel qu’il s’applique au pays. La droite religieuse est une force active au sein du PCC, et on voit où son emprise mène au sud de notre frontière. Comme Pierre Poilievre le démontre, la politique à l’américaine semble séduire une bonne partie de la base militante du parti. Et dire que Jean Charest a la prétention d’en devenir le chef.