Tolérance zéro pour le simplisme dans la lutte contre la violence armée

Les deux meurtres survenus en moins de 30 minutes, mardi en plein jour dans le centre-ville de Montréal et à Mont-Royal, font l’objet d’une récupération politique malaisante. Même si la recrudescence des violences par armes à feu est alarmante à Montréal, elle ne justifie pas le simplisme.

D’un côté, la cheffe libérale, Dominique Anglade, a suscité un malaise en faisant un point de presse sur la scène de crime de la rue Saint-Denis, reprochant au premier ministre François Legault de ne pas prendre la violence armée au sérieux. Elle parlait ici d’un gouvernement qui prévoit investir 150 millions de dollars sur cinq ans dans l’opération CENTAURE contre la violence liée aux armes à feu.

De l’autre, le chef conservateur Éric Duhaime a grossi effrontément l’influence marginale du mouvement social de « définancement » et de désarmement de la police pour en faire un facteur contributif au désordre social.

Pendant ce temps, à Montréal, la Fraternité des policiers et l’administration Plante sont engagées dans une petite guerre de chiffres sur la taille de l’effectif policier. En matière de sécurité publique, la mairesse Plante marche toujours sur des oeufs. Elle est durement jugée par le syndicat policier. Sa décision malavisée d’appuyer la candidature de Will Prosper dans l’arrondissement de Montréal-Nord malgré ses impardonnables bévues commises lorsqu’il était policier, ainsi que son penchant pour l’approche communautaire et la police de proximité, pourtant nécessaires, font d’elle une éternelle suspecte.

Et pourtant, la mairesse Plante demande elle aussi des effectifs supplémentaires et la fin du financement à la pièce pour les escouades spécialisées. La Fraternité ferait mieux d’en faire une alliée au lieu d’entretenir une guerre de chiffres qui donne l’impression que seul l’effectif policier compte pour le syndicat.

Le Service de police de la Ville de Montréal a annoncé jeudi en fin de journée une importante opération de visibilité et de répression qui servira à lutter contre les violences armées, et qui passe notamment par un renforcement de l’escouade Éclipse. Une nouvelle escouade vouée exclusivement à résoudre le problème serait sur le point de voir le jour. Fort bien. Il s’agit d’une partie importante de la solution. La présence policière accrue ne réglera cependant pas en un claquement de doigts cet inquiétant phénomène de banalisation de la culture des armes à feu et de délitement social que de nombreuses villes nord-américaines subissent dans le monde postpandémique.

À la veille de la campagne électorale, souhaitons que les principales formations étoffent leur pensée et qu’elles nous présentent des stratégies à multiples volets. Des stratégies qui feront la part belle à la prévention, à l’action communautaire, à la revitalisation des quartiers chauds, au renforcement de la collaboration entre les organisations policières, à la traque des trafiquants d’armes, etc. Le problème dépasse les frontières de Montréal et du Québec. Il interpelle Ottawa, et l’indolente Commission des libérations conditionnelles du Canada, qui a libéré un passeur d’armes après une année de pénitencier sur une peine de cinq ans. C’est un enjeu assez important pour que les élus et les représentants associatifs s’élèvent au-dessus de la mêlée. Au terme du scrutin du 3 octobre, c’est un dossier qui se prêterait très bien à un vaste chantier, sur le modèle du Sommet socio-économique de 1996 ou du Sommet sur l’enseignement supérieur de 2013. Nous avons besoin de toutes les parties prenantes pour faire taire les armes et vivre en paix.