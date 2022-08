Femmes et charge publique: ainsi soient-elles

Le monde s’est embrasé devant les déhanchements d’une première ministre, tandis qu’ici la chevelure argentée d’une cheffe d’antenne défrayait la chronique. Dans un monde où l’égalité serait acquise, ces (non-)histoires n’auraient jamais fait les manchettes. Pas plus qu’elles n’auraient fait leur chemin jusqu’à l’édito. Pourquoi insister, alors ? Parce que la virulence des critiques adressées à la première et l’accueil méprisant réservé à la seconde sont le reflet d’un mal persistant : le contrôle du corps des femmes. Spécialement celles qui ont une charge publique.

Certains réflexes ataviques passent par les détails les plus triviaux. Ils n’en sont pas moins déplorables. La chevelure neigeuse de l’animateur vedette Anderson Cooper a fait sa signature là où celle gris acier de Lisa LaFlamme a contrarié son supérieur à CTV au point d’intervenir. Congédiée par Bell Média peu après cet épisode navrant dans des circonstances compliquées — des histoires d’ingérence journalistique et de conflit de personnalités ont circulé sans être confirmées —, la journaliste ne sera plus visible à l’écran, où elle a brillé pendant 35 ans. Exit Lisa LaFlamme, à 58 ans.

Ce sexisme s’avère pimenté d’un âgisme qui se joue, ô surprise, dans les deux sens, comme l’illustrait récemment un rapport sur la violence en ligne montrant que c’est spécialement à l’endroit des jeunes femmes que les réseaux sociaux se font les plus durs. En dansant, Sanna Marin, la trentaine radieuse, libre et influente — la première ministre finlandaise a demandé l’accession de son pays à l’OTAN contre la volonté du despote russe —, en a fait la preuve éloquente.

Le public n’a pourtant pas l’habitude de s’inquiéter de ce que ses décideurs font sur un plancher de danse le soir tombé. On a même vu le très aimé Jack Layton s’enorgueillir du titre de « party animal ». Et on ne l’en a aimé que plus. Toute personne raisonnable reconnaît ainsi la nécessité de décompresser, même quand on est cheffe d’État. Du moment que le travail est abattu, et il l’est dans le cas de Mme Marin. D’elle, pourtant, on a exigé qu’elle prouve qu’elle n’avait pas eu besoin de drogue pour lâcher son fou dans un party. Depuis, les trolls prorusses continuent de faire leur miel de ces vidéos d’une soirée privée qui n’a rien à voir avec celles du « Partygate » déchaîné de Boris Johnson ou d’un Rob Ford défoncé. Le hic, c’est qu’ils ne sont pas les seuls à vouloir lui faire la leçon. On a déjà reproché à Mme Marin de trop fréquenter les festivals, de jouer les mannequins et d’être sortie alors qu’elle avait été identifiée comme un cas contact de COVID-19 (ce qu’elle ignorait).

Partie en vrille, cette nouvelle « affaire » a soulevé un puissant vent de solidarité, des femmes de partout sur la planète publiant des photos d’elles dansant. De la même manière, des poids lourds médiatiques ont pris la parole pour soutenir Mme LaFlamme.

Cette solidarité, hélas, ne suffit pas quand il s’agit de faire barrage contre une vindicte, tantôt insidieuse, tantôt frontale, dont la virulence peut dépasser l’entendement. Un rapport du Centre d’excellence de communication stratégique de l’OTAN a estimé l’an dernier que les femmes du cabinet paritaire de Mme Marin font l’objet de tant d’attaques coordonnées sur les réseaux sociaux que leur ampleur est une « menace pour la démocratie ».

Sous cet angle, on voit mal comment on pourrait se contenter de regarder de haut ces (non-)nouvelles qui, sournoisement, nourrissent un deux poids deux mesures toujours cuisant. Aussi longtemps que de telles inepties seront montées en épingle, il faudra les dénoncer en appelant un chat un chat.