Y aura-t-il un prof dans la classe?

Qui eut cru que, dans le lot d’angoisses liées à la rentrée scolaire, dominerait un jour la crainte que son enfant n’ait pas d’enseignant pour le premier jour de classe ? Nous y voilà. De toutes les pénuries de main-d’oeuvre sévissant dans des secteurs cruciaux de l’économie du Québec, celle qui grève le milieu de l’éducation était sans doute l’une des plus faciles à prévoir, puisqu’on nous en parle depuis deux décennies. Rien n’y a fait : le ministère de l’Éducation s’affaire maintenant en urgence à pourvoir au moins 700 postes toujours vacants, à quelques jours de la rentrée.

Au début des années 2000, un simple calcul sociodémographique suffisait à voir poindre un enjeu de recrutement de personnel au préscolaire, primaire et secondaire. D’abord, des départs à la retraite provoqués par le vieillissement de la population ; ensuite, une augmentation de l’effectif scolaire causée par un boom démographique et des entrées migratoires. Un peu plus tard, deux facteurs aggravants sont venus complexifier la problématique : un enjeu de non-rétention important, environ 20 % des nouveaux enseignants quittant la profession dans les années suivant leur entrée en fonction, et une attraction nettement insuffisante des programmes de formation des maîtres, pourtant offerts dans l’ensemble du Québec. La catastrophe… annoncée.

Le besoin pour les enseignants s’est accru aussi en raison des nouvelles réalités de l’éducation : l’avènement des maternelles à 4 ans ; de nouveaux ratios dans les classes ; une croissance continue du nombre d’élèves en difficulté. Bref, le système d’éducation subit des pressions multiples qui accentuent le problème de recrutement. Cette crise de société est grave, car elle touche l’école et la qualité de la formation de l’ensemble des élèves du Québec. À la veille d’une troisième rentrée scolaire « pandémique », l’enjeu du port du masque en classe est devenu bien secondaire, et on s’affaire plutôt à dénombrer les acteurs manquant à l’école, du chauffeur d’autobus à l’enseignant, en passant par les professionnels.

Cette pénurie est devenue si criante qu’on a multiplié, au cours des dernières années, les assouplissements permettant à un bassin plus large de personnes d’obtenir une autorisation d’enseigner. Les « tolérances d’engagement », dont le nom devrait marquer le caractère exceptionnel et temporaire, ont explosé. Les enseignants sans formation, tout aussi passionnés et engagés soient-ils, sont des néophytes dont les besoins d’encadrement, de formation continue et d’évaluation sont immenses. Hélas, puisque cette triade essentielle n’a jamais été la force de frappe du ministère de l’Éducation, on doute qu’il en développe l’expertise en période de crise. Il le devrait pourtant.

Il n’existe pas de solution miracle, mais le gouvernement a une emprise sur la suite des choses afin d’éviter au moins d’aggraver la situation. D’abord, il lui faut urgemment et avec courage brosser un portrait exact de la situation, ce qui, comme le déplore le Conseil supérieur de l’éducation dans nombre d’avis récents portant sur les autorisations d’enseigner, n’existe pas à l’heure actuelle. Qui sont les enseignants récemment embauchés et où oeuvrent-ils ? Combien de temps restent-ils ? Que manque-t-il à leur formation ? Ensuite, afin de favoriser un maintien en poste de longue durée, qu’on mette en place un solide programme de soutien et de formation, à l’aide par exemple du recours à des mentors ou avec le concours des facultés d’éducation. Si l’opération est à reprendre chaque année en raison d’un problème de rétention, on ne sera pas plus avancés. Les règles d’attribution des classes, qui défient le gros bon sens en raison de conventions collectives hermétiques, gagneraient à être assouplies.

Cette pénurie a un caractère particulier, car elle pourrait avoir une incidence importante sur la réussite des élèves. Un enseignement de qualité figure comme l’un des critères les plus importants dans le parcours d’un enfant, et c’est souvent ce qui fera qu’il poursuivra ou non son parcours scolaire. Accordons à cette pénurie l’importance qui lui revient, de même que les moyens nécessaires pour la résorber.