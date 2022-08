Inacceptable délai !

Rien n’est plus important que la santé des citoyens de Rouyn-Noranda, nous assure-t-on. L’objectif ultime de trois nanogrammes d’arsenic par mètre cube d’air devra absolument être atteint par la Fonderie Horne, nous promet-on. Que de belles paroles ! Comment réagir autrement qu’avec déception et méfiance au délai de cinq ans accordé par le gouvernement du Québec à l’entreprise polluante pour qu’elle atteigne le seuil transitoire « confortable » de 15 ng/m3 ?

On croirait à une mauvaise blague ! Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, a pourtant dévoilé cette semaine la proposition formulée à l’entreprise le plus sérieusement du monde. L’ensemble des dispositions diffusées, qui comprennent une importante consultation des citoyens visés à compter du 6 septembre prochain, a beau prévoir des cibles intermédiaires — dont on ne connaît pas encore la couleur — et brandir la menace de sanctions et mesures de contrôle si d’aventure l’entreprise ne respecte pas les règles édictées, tous ces engagements reposent sur un socle de guimauve. En étirant indûment la tolérance à la pollution, Québec n’envoie pas le bon message. La santé des citoyens prime-t-elle vraiment sur tout ?

Ce n’est pas comme si les risques majeurs sur la santé des gens n’étaient pas connus, et depuis belle lurette. En édictant ses recommandations la semaine dernière, le directeur national de santé publique, Luc Boileau, a repris des constats maintes fois diffusés et qui sont affligeants sur la santé, entre autres des enfants, chez qui des concentrations trop élevées d’arsenic peuvent entraîner des effets néfastes sur le développement. Il y a là de quoi ébranler et le ministère et la multinationale Glencore, propriétaire de la fonderie. Celle-ci doit faire connaître son plan de réfection sous peu.

Bien qu’il soit compréhensible que l’entreprise ne puisse atteindre une cible de 3 ng/m3 en très peu de temps, et qu’on lui laisse donc un peu de temps pour mettre en marche la solution technologique et réunir les sommes nécessaires au lancement des travaux, personne n’avait imaginé, même dans les pires scénarios, que la Fonderie Horne pourrait encore émettre une moyenne annuelle de 15 ng/m3 d’arsenic en 2027.

La consultation des citoyens doit précéder l’émission de la nouvelle autorisation ministérielle. Leur avis sera central et crucial, et il doit être respecté. Les habitants de Rouyn-Noranda font les frais de cette pollution destructrice depuis trop longtemps.