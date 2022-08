La glissade du français

Statistique Canada vient de dévoiler les données du recensement 2021 sur les langues parlées au pays. Comme les démographes s’y attendaient, l’agence fédérale fait état d’un recul du français au Québec et dans le reste du Canada. Mais l’ampleur de la glissade en surprend plusieurs. En fait, tous les indicateurs sont au rouge ou presque. Que Montréal et sa région s’anglicisent n’est pas une simple impression, mais une indéniable réalité. Et la tendance semble même s’accélérer.

Dans l’ensemble du Canada, le déclin du français se poursuit inexorablement. Entre 2016 et 2021, le nombre de Canadiens dont la première langue officielle parlée est le français est passé de 22,2 % à 21,4 %. Dans le temps long des changements démographiques, c’est considérable.

Le cas de l’Ontario est éloquent : en cinq ans, le pourcentage de la population dont le français est la première langue parlée s’est contracté, de 4,1 % à 3,8 %. Plus troublant encore, le pourcentage de ceux qui parlent français de façon prédominante à la maison a glissé de 2,1 % en 2016 à 1,8 % en 2021. Jadis une minorité importante, les Franco-Ontariens sont en train de devenir une note en bas de page.

Au Québec, le pourcentage de la population parlant le français à la maison est passé de 79 % à 77,5 % en cinq ans. Cela s’explique en partie par l’arrivée d’immigrants dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais et qui continuent à parler leur langue à la maison. C’est une explication partielle, cependant. Car pendant que le français régresse, l’anglais progresse malgré la poussée des langues tierces.

D’autres indicateurs confirment que l’anglais gagne du terrain. Ainsi, dans la grande région de Montréal, le nombre d’anglophones qui ne connaissent pas le français s’est accru de 21 % entre 2016 et 2021 ; ils représentent 8,1 % de la population, signe que de plus en plus de Montréalais choisissent de ne vivre qu’en anglais. Pendant ce temps, le pourcentage de francophones qui connaissent l’anglais a augmenté partout au Québec.

D’autres données sont intéressantes, mais pas particulièrement réjouissantes.

Au Québec, des immigrants de langue maternelle tierce parlent le français à la maison de façon prédominante, soit un peu plus de 20 % contre 15,4 % pour l’anglais. Dans le reste du Canada, c’est un pourcentage négligeable d’entre eux qui optent pour le français. C’est beaucoup mieux qu’au Nouveau-Brunswick, où seulement 2,8 % des immigrants optent pour le français contre près de 34 % pour l’anglais : les Acadiens sont menacés.

Or, même si, au Québec, davantage d’immigrants allophones choisissent de parler français à la maison plutôt que l’anglais, c’est l’anglais qui est la langue la plus attractive. La minorité anglophone, qui forme moins de 20 % de la population, rallie plus de 43 % des immigrants qui choisissent de parler chez eux une des langues officielles. Le déclin du français est ainsi programmé.

Statistique Canada confirme également qu’Ottawa, qui a la main haute sur l’immigration non permanente — travailleurs temporaires et étudiants étrangers —, contribue à angliciser le Québec puisque la majorité d’entre eux ne parlent pas français.

Il n’existe malheureusement pas de solution miracle au déclin du français au pays. Ottawa poursuit une politique post-nationale d’immigration pléthorique qui fragilise le français partout au Canada. Le gouvernement québécois doit prendre le contrôle de son immigration temporaire, ce que le gouvernement Trudeau lui refuse. Ce ne sera toutefois pas suffisant, puisqu’il s’agit aussi d’augmenter le pouvoir d’attraction du français.

Le Québec fait partie du Canada, où il fait bon vivre en anglais et où le français est en train de perdre le combat. Et comme le dit si bien Verlaine, pour reprendre Gainsbourg, les sanglots longs n’y pourront rien changer.