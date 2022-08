Le manque de courage

Un an après la mort de Jean René Junior Olivier, cet homme noir de 37 ans tué par un policier alors qu’il était apparemment en détresse, des citoyens de Repentigny le disent sans détour : en cas de problème — et surtout si vous êtes Noir —, n’appelez pas les policiers. Le profilage racial n’a jamais fait l’objet d’autant de réflexions, d’autant de poursuites judiciaires et d’autant de décisions, mais dans les forces de l’ordre, où cette gangrène fait ses pires ravages discriminatoires, on peine encore à nommer les choses avec courage.

Les lois qui constituent les corps de police et les énoncés de mission dont ceux-ci se dotent regorgent de principes et de valeurs ciblant le maintien de la paix et de l’ordre, la protection du public, la valorisation du respect, de l’intégrité et de l’engagement auprès des communautés. Mais l’expérience terrain ne s’accorde pas toujours aux grands principes. Devant la police, les citoyens ne sont pas tous égaux.

Dans la foulée des commémorations soulignant cette semaine l’année s’étant écoulée depuis la mort de son fils Jean René Junior, Marie-Mireille Bence reste hantée par l’appel qu’elle a fait aux services d’urgence, le 1er août 2021. Elle pensait voir débarquer chez elle de l’aide pour son fils malade, mais l’opération de soutien a viré au drame. « Je ne me pardonnerai jamais d’avoir appelé la police. » Elle se reproche aujourd’hui d’avoir fait confiance aux policiers. Un reportage du Devoir confirme que le climat de méfiance s’est alourdi depuis un an à Repentigny. Des citoyens issus des communautés racisées disent avoir peur.

Le maire de Repentigny, Nicolas Dufour, refuse encore de parler de profilage racial et se fait as de la tergiversation. Le profilage racial existe-t-il au sein du SPVR (Service de police de la Ville de Repentigny) ? lui demande notre journaliste. « Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non. » La politique du « ni oui ni non » permet le confort de l’inaction, c’est connu. Heureusement, pendant que les villes et les corps policiers jouent sur les mots et piétinent, la société, elle, fait de bonnes enjambées.

Le 20 juillet dernier, le Tribunal des droits de la personne a condamné deux policières du SPVR à verser 8000 $ de dommages à François Ducas, jugeant que l’enseignant noir arrêté de manière aléatoire avait été victime de profilage racial. En décembre 2017, l’homme était en route pour rencontrer un élève sur son lieu de stage, un parcours habituel, lorsque les deux policières ont croisé son véhicule, une BMW. Elles ont aussitôt fait demi-tour pour l’appréhender, alors qu’il n’avait pas commis la moindre infraction. Excédé par cette énième interpellation aléatoire injustifiée, l’homme a protesté, convaincu que la conduite d’un véhicule de luxe par une personne noire avait attisé la suspicion des policières. 

Dans cette décision d’importance, la juge Doris Thibault lui a donné entièrement raison. « En croisant monsieur Ducas, les policières ont vu qu’il était noir et elles ont fait demi-tour pour le suivre. Le Tribunal est convaincu que les policières n’auraient pas fait demi-tour pour l’intercepter de façon aléatoire s’il avait été blanc. Il a donc été l’objet d’un traitement différencié. »

À Montréal, les yeux sont tournés vers une autre cause qui pourrait venir invalider le droit des policiers d’effectuer des contrôles routiers aléatoires. L’homme à l’origine de cette poursuite, Joseph-Christopher Luamba, affirme avoir été interpellé par la police quatre fois en l’espace d’un an et demi, entre 2019 et 2020, alors qu’il était passager ou au volant d’une voiture. Le jeune étudiant noir dit vouloir « arrêter ce fléau qu’est le profilage racial ». Bien que la loi permette aux forces de l’ordre d’arrêter au hasard les occupants d’un véhicule pour effectuer des contrôles aléatoires, et ce, sans qu’il y ait eu la moindre infraction commise, les données tendent à soutenir que les Noirs, les Autochtones et d’autres communautés racisées souffrent d’un excès de zèle policier commandé par les préjugés.

On sait tout cela depuis des lustres. Des chefs de police courageux ont contribué à faire bouger les choses — Marc Parent, à Montréal, en son temps ; Fady Dagher, à Longueuil. Des initiatives fleurissent ici et là : même Repentigny, sévèrement pointée depuis un an, change la donne au sein de son corps policier pour y effacer les stigmates destructeurs de la discrimination et du profilage. Dans son jugement rendu la semaine dernière, la juge Thibault s’est dite convaincue par sa volonté de remise en question.

Trois universités québécoises ont décidé d’ajouter un cours de droit portant précisément sur cet enjeu social, pressentant que les cours de justice seront bientôt invitées à plaider ce genre d’affaire de manière plus fréquente. Outre les tribunaux, qui joueront un rôle crucial dans l’évolution des mentalités et des pratiques, l’éducation demeure aussi un levier de choix pour mettre à mal le profilage racial. Mais en politique comme au sein des institutions, c’est de courage qu’on aura le plus besoin pour que les actions s’accordent aux grands principes.