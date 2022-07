Qui va s’occuper de Trump?

L’ex-président des États-Unis Donald Trump était de retour à Washington cette semaine pour la première fois depuis l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole. Il a livré un discours décousu (rien de nouveau sous le soleil), tout en passant à un cheveu orange d’annoncer sa candidature à la présidentielle de 2024.

Qu’un tel scénario soit encore possible dépasse l’entendement quand une commission d’enquête du Congrès consacrée aux événements de l’an dernier l’a montré sous son plus mauvais jour.

Dans son discours, M. Trump a déclaré que les États-Unis devraient imiter les régimes répressifs, comme ceux de la Chine et des Philippines, pour lutter contre le trafic de drogue, suggérant même la peine de mort pour les fautifs. Il a évoqué la possibilité d’envoyer la Garde nationale dans les États à majorité démocrate pour rétablir « la loi et l’ordre ». En parallèle à ce discours, des médias évoquaient le retour à l’avant-scène d’un plan républicain visant à purger les employés fédéraux sans contraintes, pour des motifs frivoles, afin de les remplacer par des loyalistes si le parti était reporté au pouvoir.

Ceux qui estiment que ce ne sont que d’insignifiantes bouffonneries devraient y penser à deux fois. Lors de la précédente campagne et durant son mandat catastrophique à la présidence, Donald Trump avait promis de livrer une majorité républicaine à la Cour suprême afin de faire pencher la balance en faveur des anti-choix dans le débat sur le droit à l’avortement.

L’invalidation de l’arrêt Roe v. Wade, le 24 juin dernier, nous rappelle qu’il faut prendre ce sinistre personnage au sérieux lorsqu’il s’exprime. Le droit des femmes de disposer de leur corps et de bénéficier d’une pleine égalité et d’un plein respect de leur autonomie vient de reculer de 50 ans. Dans les États à majorité républicaine, c’est la course pour adopter à toute vapeur des projets de loi qui vont engendrer la surveillance, la traque et la criminalisation des femmes, des médecins et des citoyens qui oseront participer, directement ou indirectement, à un avortement.

L’agitation autour de Trump 2024 n’a pas encore gagné tout le Parti républicain. Quelques heures avant que Donald Trump ne prenne la parole, son ancien vice-président dévoilait discrètement ses ambitions présidentielles en appelant les électeurs à se tourner vers l’avenir. Mike Pence se montre timoré lorsque vient le temps de dénoncer l’héritage du gouvernement Trump-Pence, pour des raisons évidentes. Jusqu’à ce qu’il tienne tête à Trump et qu’il participe à la certification du vote au péril de sa sécurité personnelle, M. Pence était un ardent défenseur du « Donald ».

La représentante républicaine du Wyoming, Liz Cheney, qui siège à la commission du Congrès chargée de faire la lumière sur l’insurrection de janvier 2021, s’est montrée beaucoup plus loquace. Lors des audiences, elle a affirmé qu’une nation voulant demeurer libre ne pouvait s’enfermer dans les mensonges professés par Donald Trump, un homme qu’elle juge inapte à exercer des fonctions électives. Elle a aussi un oeil sur la présidentielle de 2024.

L’enquête du Congrès démontre que Donald Trump a sciemment choisi de ne pas intervenir pendant près de trois heures, le 6 janvier 2021, alors qu’une foule incontrôlable de ses partisans envahissait le Capitole afin d’interrompre le processus de certification du résultat de l’élection présidentielle et d’« arrêter le vol ». L’assaut contre le Capitole était le point culminant d’une tentative de coup d’État dont il fut le principal instigateur, a révélé l’enquête.

Encore aujourd’hui, malgré l’accumulation des preuves, une majorité d’électeurs républicains croient aux mensonges répétés de Donald Trump selon lesquels Joe Biden a remporté la présidentielle grâce à la fraude et à la tricherie électorales. Ils sont gavés des inepties des médias conservateurs, Fox News en tête, qui oscillent entre la banalisation des crimes commis au Capitole et l’amplification du discours sur le vol de l’élection.

Le système politique américain est réputé pour son modèle de pouvoirs et de contre-pouvoirs — les checks and balances entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire. La polarisation extrême du Congrès et la marge limitée des démocrates, dont la majorité sénatoriale ne tient qu’à un fil, rendent difficiles les avancées législatives qui protégeraient la démocratie américaine contre la fronde du populisme et de l’autoritarisme, d’autant plus que les États républicains s’en donnent à coeur joie pour adopter des mesures d’encadrement et de suppression du vote. Le président, Joe Biden, a beau dénoncer le manque de courage de Trump, sa voix ne porte pas au-delà de la division politique. Quant à la Cour suprême, elle est devenue le bastion du conservatisme social.

Le Washington Post révélait cette semaine que le département américain de la Justice enquêtait activement sur les efforts déployés par Donald Trump pour faire annuler les résultats de l’élection de 2020. Il faut espérer que le pouvoir judiciaire se saisisse enfin de ses frasques avec un résultat probant. C’est le seul espoir d’empêcher son retour.