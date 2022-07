Le risque Poilievre

Dans un geste inhabituel, l’ex-premier ministre Stephen Harper s’est invité dans la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada (PCC) pour confirmer ce que tout le monde sait : il déteste Jean Charest.

Ou plutôt, M. Harper appuie l’électron libre Pierre Poilievre.

Cette sortie est inquiétante pour les militants conservateurs et les électeurs insatisfaits des libéraux qui espéraient encore un recentrage du PCC. Dans son message vidéo, M. Harper a vanté les qualités de son ancien ministre, qu’il a présenté comme le critique « le plus éloquent et le plus efficace » du gouvernement Trudeau. À ses yeux, M. Poilievre s’est intéressé « aux enjeux économiques qui comptent » : le ralentissement de la croissance économique, la dette, l’inflation, la pénurie de main-d’oeuvre et de logement. Il a aussi évoqué la volonté de Pierre Poilievre de « réparer les institutions qui ont laissé tomber les familles canadiennes ».

Il y a de sérieuses raisons de se préoccuper de l’économie. Ce sera sans doute l’un des thèmes majeurs du prochain cycle électoral au Canada. Toutefois, l’affirmation de M. Harper détonne quand on sait que le gouvernement Trudeau a multiplié les initiatives pour soutenir la classe moyenne au fil des ans, faisant grimper le poids de la dette à des sommets inégalés de 1049 milliards de dollars pour l’exercice 2020-2021. Le Plan d’intervention du Canada pour répondre à la COVID-19 a coûté à lui seul près d’un milliard de dollars, dont 164 millions pour les prestations salariales d’urgence (PCU et SSUC). À moins que les prophéties de Stephen Harper annoncent un improbable virage à gauche du PCC, il est difficile de croire que les libéraux ont laissé tomber les familles. Les libéraux ont surtout laissé tomber la prudence fiscale, en période de crise comme en période de prospérité.

Il y a quelque chose de troublant lorsqu’une figure aussi influente dans le mouvement conservateur que M. Harper présente Pierre Poilievre comme le porteur de « valeurs conservatrices solides adaptées aux réalités d’aujourd’hui ». M. Harper fait l’impasse sur les positions alambiquées de M. Poilievre en matière économique. Deux de ses anciens ministres, Lawrence Cannon et Peter Kent, qui appuient tous deux Jean Charest, ont mis en exergue certaines des positions insensées et irresponsables de Pierre Poilievre.

Celui-ci vante les cryptomonnaies comme rempart contre l’inflation, sans prendre en considération qu’elles sont soumises à une grande volatilité et qu’elles ne sont pas garanties par les banques centrales en cas de crise. Il menace en outre de limoger le gouverneur de la Banque du Canada, à qui il fait porter l’entière responsabilité d’une conjoncture économique complexe dans laquelle se trouvent pourtant la plupart des pays occidentaux après deux ans d’urgence sanitaire. Pierre Poilievre mine la confiance envers les institutions financières et bancaires canadiennes, parmi les plus réglementées dans le monde, pour séduire une frange de l’électorat qui a le sentiment de faire partie des laissés-pour-compte. Sans parler du fait qu’il a soutenu aveuglément le soi-disant Convoi de la liberté, bien que le mouvement fût instrumentalisé par l’extrême droite.

Tel est l’état du mouvement conservateur moderne au Canada. Sa figure de proue croit que le chemin des victoires passe par le rassemblement des voix victimaires et revanchardes s’estimant trahies par de proverbiales élites évidemment déconnectées de la réalité. Les conservateurs ont peu de chances d’élargir leur base électorale avec la vision de Pierre Poilievre. Ils participeront de plein gré à leur marginalisation politique, avec pour prix de consolation la certitude morale d’avoir raison.