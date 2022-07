Vers l’autodétermination des Autochtones en éducation

À la mi-juillet, le gouvernement Trudeau a ouvert ses goussets afin d’assumer ses responsabilités envers les Autochtones en matière d’éducation sur le territoire québécois. Le gouvernement du Québec, qui a aussi une responsabilité à cet égard, n’était pas de la partie.

Ottawa a ajouté 306 millions pour porter à plus d’un milliard en cinq ans le financement qu’il accorde à 22 communautés autochtones regroupées au sein du Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN). Selon la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, l’entente vise à assurer aux Autochtones la maîtrise de leur système d’éducation. « La colonisation a eu un effet négatif sur la réussite scolaire des jeunes Autochtones », a-t-elle affirmé au moment de l’annonce à Kahnawake — une ânerie, puisque le concept de réussite scolaire est parfaitement étranger aux Premières Nations avant que les Européens les enrôlent dans des écoles.

Quoi qu’il en soit, cette entente est le fruit de plusieurs années d’échanges et vise huit nations comptant 28 550 membres et 5900 élèves.

L’entente est novatrice en ce sens que le calcul du financement ne repose pas, comme dans le passé, sur des critères bureaucratiques fédéraux, mais sur une évaluation fine des besoins faite par le CEPN. Elle a pour objectif de renforcer la pleine prise en charge des écoles par les communautés et le déploiement d’un programme scolaire adapté à leurs cultures. Le recrutement d’enseignants qualifiés et de professionnels spécialisés sera appuyé, tout comme le financement adéquat du transport scolaire.

Les défis sont grands, et l’exercice d’une plus grande autonomie doit contribuer à améliorer la réussite scolaire et à augmenter le nombre de diplômés au secondaire.

Ce ne sont pas toutes les nations et les bandes présentes au Québec qui ont pris part à l’entente. En vertu de la Convention de la Baie-James, les Cris et les Naskapis, ainsi que les Inuits, gèrent déjà de façon autonome leurs propres commissions scolaires. Par ailleurs, les bandes innues, sauf celle de Mashteuiatsh, n’ont pas signé pareille entente avec le gouvernement fédéral.

Si l’éducation des Autochtones est une responsabilité du fédéral, il va de soi que des ponts existent entre ces écoles autochtones financées par Ottawa et le réseau scolaire québécois, notamment en matière de manuels scolaires et de cursus. En outre, selon l’évaluation du ministère de l’Éducation, plus de 2000 étudiants autochtones fréquentent l’école publique québécoise. Dans le cas des élèves sur lesquels veille le CEPN, environ 1500 d’entre eux fréquentent des écoles québécoises hors réserve, publiques ou privées.

En novembre dernier, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, annonçaient l’octroi de près de 20 millions pour ajouter du matériel pédagogique qui tient compte de la réalité actuelle des Premières Nations, assurer une formation aux enseignants en la matière et offrir des services professionnels aux élèves autochtones. À plus long terme, on projette de réviser les programmes d’études pour y intégrer des perspectives autochtones aujourd’hui absentes. C’est loin de rivaliser avec le milliard qu’Ottawa a mis sur la table, mais c’est un pas dans la bonne direction.