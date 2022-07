À court de crédibilité

Le p.-d.g. de Hockey Canada, Scott Smith, a demandé « un peu de temps » pour changer la culture de la fédération sportive, enlisée dans les scandales d’inconduites sexuelles, mercredi, lors de sa deuxième comparution devant le Comité permanent du patrimoine canadien. Son premier témoignage, en juin, avait été jugé « peu convaincant » et « pitoyable » par les élus. Son deuxième passage n’est guère plus reluisant. Du temps ? Smith et sa garde rapprochée en ont eu amplement, mais ils n’ont pas su l’utiliser pour changer la culture déviante du hockey, préférant acheter le silence des victimes, camoufler les inconduites et passer l’éponge sur les comportements de prédateurs de joueurs élevés au rang d’intouchables vedettes.

Fait inusité, trois partis d’opposition (le Nouveau Parti démocratique, le Bloc québécois et le Parti conservateur du Canada) ont fait front commun pour demander la démission de Smith et le renouvellement de la haute direction de Hockey Canada, et pour cause. Une révélation scandaleuse n’attend pas l’autre à Hockey Canada. L’organisme a admis mercredi qu’il avait puisé 7,6 millions de dollars dans le fonds national d’équité, financé par l’ensemble des joueurs d’âge mineur au Canada, afin d’indemniser neuf victimes présumées d’agressions sexuelles depuis 1989 (6,8 millions sont liés au dossier de l’entraîneur Graham James). À cette somme s’ajoute 1,3 million provenant des assureurs pour indemniser 12 autres victimes présumées au fil des ans.

Au moins 21 victimes, près de neuf millions de dollars de compensation, et aucune forme d’admission publique ou de remise en question jusqu’à ce que les médias s’emparent de l’affaire. La ministre des Sports, Pascale St-Onge, a trouvé la formule juste en demandant si Hockey Canada investissait autant « en prévention, en éducation, en encadrement, en protection des athlètes et du public ».

La méthode choque. Contrairement à ce qu’avance Scott Smith, c’est pour protéger l’image de Hockey Canada et le futur de ses joueurs chéris que l’organisation a agi de la sorte. Il est révoltant de l’entendre dire qu’il a voulu « appuyer les victimes et les familles ».

L’enquête interne sur un viol collectif impliquant des membres de l’équipe nationale junior de 2018 nous donne un petit aperçu de la pugnacité de Hockey Canada à faire la lumière sur les inconduites. Seuls 10 des 19 joueurs présents lors de l’événement après lequel serait survenu ce viol collectif ont accepté de participer à l’enquête interne, dite « indépendante ». Les autres joueurs ont décliné l’invitation sans en subir de conséquences, même après que l’organisation eut réglé à l’amiable une poursuite de 3,55 millions intentée par la victime.

Cette affaire s’ajoute à une autre histoire sordide, qui implique des membres de l’équipe nationale junior de 2003. Ces derniers auraient filmé un viol collectif en marge du Championnat du monde de hockey junior, à Halifax. Dans les deux cas, les enquêtes internes et criminelles s’additionnent, sans garantie que les joueurs feront un jour face à la justice. La Ligue nationale de hockey a aussi lancé ses vérifications, puisque de nombreux joueurs mis en cause évoluent maintenant chez les professionnels.

La ministre St-Onge a suspendu provisoirement le financement public de Hockey Canada. Elle a émis de sérieux doutes sur la capacité de l’actuelle direction de transformer la culture de masculinité toxique au sein du hockey, sans exiger fermement son départ.

Devant les élus du comité du patrimoine canadien, le président de la Ligue canadienne de hockey (LCH), Dan MacKenzie, a minimisé l’ampleur des problèmes, soutenant la thèse des incidents isolés. Il est vrai que les fédérations ne contrôlent pas l’ensemble de la filière sportive. Cela vaut pour le hockey autant que pour les autres sports. La culture dépend aussi des athlètes, des dynamiques d’équipe, des entraîneurs, du leadership exercé au quotidien par ceux et celles qui se consacrent au sport amateur. Il ne faut pas croire qu’un ménage à la tête d’une organisation suffira à transformer la culture de fond en comble, mais aucun espoir de changement durable n’est possible sans un ascendant venu d’en haut.

Dans le cas de Hockey Canada et de la LCH, le manque de vision est patent. Leurs directions ignorent qu’elles nagent dans une culture de masculinité toxique, au sein de laquelle le code du silence fait loi. Elles ont protégé des prédateurs ou fermé les yeux sur leur conduite parce qu’ils allaient devenir les grandes étoiles de demain. Elles nous parlent d’accidents, de gestes isolés. Elles nous révèlent leurs actions au compte-goutte, seulement sous la pression du public, des élus et des commanditaires qui retirent leur financement. Elles nous prouvent un peu chaque jour, comme le dit si bien l’ancien joueur Sheldon Kennedy (lui-même victime de Graham James), qu’espérer un résultat différent avec les mêmes personnes et un nouveau plan, ça relève de la folie.