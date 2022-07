Un pas de plus vers la réconciliation

Le pape François a demandé « humblement pardon pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre les peuples autochtones » lors de son passage à Maskwacis, en Alberta. La visite en terres autochtones du souverain pontife, tout autant que ses excuses, revêt des allures historiques, bien qu’elles n’atteignent pas les sommets de perfection espérés.

Les avis sont partagés, au lendemain de la visite de François sur le site de l’ancien pensionnat Ermineskin, qui fut l’un des plus grands du Canada. Les uns sont agréablement surpris qu’il soit allé aussi loin dans l’acte de contrition et qu’il ait fait le voyage jusqu’au Canada malgré sa santé précaire et ses nombreux engagements. Les autres jugent qu’il aurait dû aller plus loin sur le chemin de la repentance, en reconnaissant la responsabilité institutionnelle de l’Église dans les abus physiques et sexuels commis à l’encontred’un certain nombre des quelque 150 000 enfants autochtones arrachés à leur famille pour être placés dans les pensionnats. Un peu plus de 4000 d’entre eux y ont trouvé la mort, bien souvent sans que leurs parents en soient informés. Les deux tiers de ces établissements étaient gérés par l’Église catholique romaine, la dernière de toutes à présenter des excuses pour ses errements du passé.

Véritables machines à broyer l’âme, la culture, les langues et les traditions autochtones, les pensionnats furent au coeur d’une stratégie d’assimilation rendue possible par la mainmise de l’Église catholique romaine sur les questions sociales et éducatives, un ethnocentrisme débridé, un dérèglement de l’idée du progrès par un empire colonial britannique échappant à toute forme de remise en question. C’est bien d’un génocide culturel qu’il est question, un héritage insidieux et empoisonné que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a eu le courage et la lucidité de nommer.

Dans cette perspective, le pape François s’est arrêté en chemin. Ce n’est pas aux survivants des pensionnats et aux membres de leur famille qu’il a demandé pardon, mais à un Dieu miséricordieux. Tout en reconnaissant la participation des chrétiens dans ce qu’il a qualifié de « projets de destruction culturelle et d’assimilation forcée » de la part des gouvernements de l’époque, il n’a pas fait référence à un génocide culturel. Il a fait porter la responsabilité des châtiments et privations dont les enfants autochtones ont été victimes aux individus au sein de l’Église, sans même mentionner les abus sexuels. En matière d’agressions sexuelles, l’institution est pourtant fondée sur un socle de déni, d’aveuglement et de camouflage qui craque aujourd’hui sous le poids des demandes en réparation des victimes, que l’on trouve autant chez les Autochtones que chez les allochtones. Oui, l’Église a encore du chemin à faire avant de reconnaître qu’elle ne fut pas simplement un rouage, mais un moteur dans l’oppression des peuples autochtones.

À sa décharge, François est un pape atypique au sein d’une Église viscéralement conservatrice. Il est loin d’être acquis que ses visées progressistes et réformatrices survivront à son pontificat. Visées qui ne s’étendent malheureusement pas à la moitié de l’humanité, car en ce qui a trait à la place des femmes, l’Église demeure un bastion croulant du patriarcat, comme l’illustre dans nos plateformes Denise Couture, professeure associée à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal.

Le pape a au moins mis des mots sur le mal des pensionnats : l’érosion des valeurs, des langues et des traditions autochtones, la destruction culturelle, l’assimilation forcée, le soutien de l’Église au colonialisme. Il a également reconnu que les souffrances perduraient au sein des collectivités. Les survivants des pensionnats, devenus à leur tour parents et grands-parents, ont transmis aux générations futures un processus de filiation marqué par le manque, la douleur et le chagrin. On ne répare pas des siècles d’oppression et d’injustice en un discours de quelques minutes.

Les excuses du pape n’en demeurent pas moins importantes. Elles ont été prononcées en territoire ancestral autochtone, comme le recommandait la Commission de vérité et réconciliation. Pour l’occasion, le pape baignait dans la culture et les traditions autochtones que l’Église a contribué à faire disparaître, un symbole fort, s’il en est un.

Une démonstration aussi importante de contrition et d’admission des torts, même si elle demeure incomplète, aurait été impensable sous le pontificat d’un Benoît XVI ou d’un Jean-Paul II. Les excuses du pape François marquent ainsi un jalon dans les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones. Il s’agit pour eux d’un pas de plus sur le long chemin de la guérison. Le pape repartira d’ici quelques jours. C’est à la société civile et à ses dirigeants élus à Québec et à Ottawa que reviendra la tâche de construire, avec les peuples autochtones, des relations fondées sur le respect, l’égalité et la réciprocité.