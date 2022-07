Un danger nommé Modi

En son temps, la première ministre Indira Gandhi, assassinée en 1984, aura dirigé l’Inde d’une main de fer, à la faveur de la domination politique sans partage exercée par le parti du Congrès jusqu’à la fin des années 1990. Les rapports de force sont aujourd’hui inversés. Face à un Congrès inepte, le non moins autoritaire Narendra Modi, arrivé au pouvoir en 2014, porté par le vent populiste de droite qui balaie la planète, représente tout ce que Mme Gandhi ne fut pas : il est anti-laïque, ultralibéral et antimusulman, accoudé à l’hindutva, le dangereux dada des suprémacistes hindous.

Avec sa barbe blanche de gourou, Modi a libéré la parole haineuse, sinon même génocidaire, à l’égard des minorités, musulmane d’abord (15 % de la population). Il y a eu multiplication des lynchages ces dernières années, commis dans un climat d’impunité. En février 2020, par exemple, ont éclaté à Delhi des violences intercommunautaires, provoquées de toute évidence par des extrémistes hindous, faisant des dizaines de morts — sans que le gouvernement y trouve à redire. On en est rendu, relève l’historienne Romila Thapar, à expurger des manuels scolaires la contribution musulmane à l’histoire et à la culture du pays.

Sur la base d’un article du Code pénal hérité de la colonisation britannique et que les autorités ont invoqué à des milliers de reprises, des citoyens ont notamment été emprisonnés pour « sédition » après avoir critiqué la calamiteuse gestion gouvernementale de la pandémie. En février 2021, une jeune militante écologiste, Disha Ravi, s’est retrouvée en prison pour la même raison après avoir relayé un tweet de Greta Thunberg…

L’Inde vit une époque où le musellement de l’ensemble des voix critiques prend dangereusement de l’ampleur. Une dérive qui passe largement sous le radar de nos médias. Il n’est pourtant pas exagéré de dire que la plus grande démocratie du monde (1,4 milliard d’habitants, bientôt plus populeuse que la Chine) est qualitativement attaquée, au même titre que l’est l’américaine. Mêmes assauts populistes.

Avec la militante et essayiste Naomi Klein et l’écrivaine Margaret Atwood, des figures de la société civile canadienne et québécoise ont tiré la sonnette d’alarme la semaine dernière, mobilisées par l’arrestation, fin juin, d’une militante de premier plan, Teesta Setalvad, survenue dans la foulée d’une décision controversée de la Cour suprême indienne. Une arrestation qui avait été suivie 24 heures plus tard par celle d’un journaliste réputé, Mohammed Zubair. Emblématique du climat d’intolérance qui s’est installé dans le pays, leur arrestation a soulevé un tollé en Inde.

Mme Setalvad, 60 ans, est secrétaire de Citizens for Justice and Peace, une organisation créée à la défense des victimes des pogroms antimusulmans commis en 2002 au Gujarat, un État dont Modi était à l’époque le dirigeant. M. Zubair, 39 ans, est cofondateur d’Alt News, un site de vérification des faits créé en 2017 pour lutter contre les fake news. Elle a été arrêtée sans mandat par la police antiterroriste ; lui a été accusé de troubler l’« harmonie religieuse ».

On ne peut pas vraiment s’étonner de voir le climat social devenir ce qu’il est sous M. Modi. L’homme reste soupçonné d’avoir joué un rôle dans les pogroms de 2002 — il a, pour cette raison, été longtemps ostracisé sur la scène internationale. Chef du Parti du peuple indien (BJP, droite ultranationaliste), il est issu des rangs du RSS, une organisation créée dans les années 1920 sur le modèle des groupes fascistes européens. Le RSS célèbre l’assassinat du mahatma Gandhi, commis en 1948.

Pour l’heure, servi par sa stratégie de polarisation sociale et religieuse, et porté en partie par une économie qui s’est remise à croître spectaculairement cette année grâce au revenge spending postpandémique et hyperconsommateur des plus aisés, Modi conserve une popularité certaine auprès de la majorité hindoue. Tout indique qu’il sera réélu en 2024.

L’Inde a pourtant de plus grandes menaces existentielles à affronter que celle fabriquée et entretenue à l’égard de l’« autre ». À commencer par celle du réchauffement climatique. L’Inde a connu au printemps des canicules précoces, avec des températures de près de 50 degrés Celsius. Avec la croissance démographique, le dérèglement du climat annonce des pénuries de plus en plus intenables d’eau et de nourriture. Et puis, le fait est que l’indice de croissance (8,7 % depuis un an) cache le caractère cruellement inégalitaire de la société de castes indienne, alors que la pandémie a fait retomber dans la pauvreté des millions de familles de — fragile — classe moyenne.

M. Modi a été élu et réélu sur promesses de création d’emplois pour les 10 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année. Que la pandémie ne soit pas survenue et il n’aurait pas davantage tenu promesse. Politicien téflon, M. Modi expose les Indiens à des lendemains de plus en plus problématiques.