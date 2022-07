Le supplice de la durée

Notre septième vague de COVID-19 n’émeut plus grand monde. Les chiffres glissent sur nos écrans avant de s’évaporer dans l’indifférence de l’été caniculaire. Des Québécois meurent tous les jours des suites du coronavirus. La force du nombre, nous a prosaïquement expliqué la Santé publique. Dans leur ombre, des milliers d’autres luttent contre les séquelles d’une maladie imprévisible, pour laquelle on a recensé plus de cinquante symptômes. Leur souffrance est parfois si envahissante qu’elle en devient insupportable, preuve éclatante des limites de la prise en charge de ce contingent appelé à grossir encore.

Mal connue parce que trop récente, la COVID longue durée frapperait de 10 à 20 % des personnes infectées par le SRAS-CoV-2, y compris des enfants. Or, ses symptômes les plus courants (faible tolérance à l’effort, maux de tête persistants, difficultés à se concentrer, fatigue mentale, douleurs diverses, etc.) peuvent devenir handicapants et perdurer des semaines, voire des mois. Le mal peut prendre des chemins si tordus pour s’installer à demeure qu’il faut alors mobiliser des équipes multidisciplinaires entières. La science avance à pas minuscules et les ressources manquent. Dans l’intervalle, des patients se sentent abandonnés.

C’est le cas de cette Torontoise qui réclame l’aide médicale à mourir tant sa vie est devenue un calvaire depuis que la COVID-19 s’y est invitée. Le débat a un potentiel explosif. En éliminant l’exigence selon laquelle la mort naturelle doit être raisonnablement prévisible, le Canada a ouvert une brèche dans laquelle Tracey Thompson s’est engouffrée. Diminuée jusqu’à ne plus pouvoir travailler, elle fait valoir qu’elle se voit mal finir sa vie sans domicile fixe faute d’un revenu suffisant. Son cas divise la communauté médicale et politique. À raison.

Il est surréaliste d’imaginer qu’on puisse en venir à pareille extrémité dans un pays où les soins médicaux sont gratuits et le filet social, aussi tendu. Car c’est là où le bât blesse. On pourra arguer que la science a besoin d’un peu plus de temps pour trouver des solutions à cette maladie invalidante. Cela n’évacuera pas pour autant la question des moyens que nous sommes collectivement prêts à mobiliser pour prendre soin de ces malades. Et pour combien de temps.

Sur la glace depuis la mort au feuilleton du projet de loi 38 le mois dernier, la révision de la loi québécoise sur les soins de fin de vie nécessitera qu’on tranche sur beaucoup de cas délicats. En plus de l’élargissement de l’accès à l’aide à mourir aux personnes souffrant de maladies neurodégénératives et de l’ajout des demandes anticipées, il faudra impérativement que l’appauvrissement qu’invoque Mme Thompson comme facteur aggravant à sa souffrance soit étudié frontalement, sans détour.

Car, dans le secret des chaumières, la détresse est grande pour plusieurs. Québec a annoncé le déploiement d’un projet pilote rassemblant une quinzaine de cliniques spécialisées destinées à la COVID longue durée et à la maladie de Lyme. Cela suffira-t-il ? Le gouvernement se donne trois ans pour trancher. C’est long longtemps, sachant que les réinfections ne sont plus marginales. Actuellement, la proportion de réinfections tournerait autour de 20 %, à cause des nouveaux variants, plus contagieux que jamais.

Ceci expliquant cela, le feu a repris dans nos hôpitaux, au bord de l’effondrement, et avec lui, les primes aux employés de la santé, reconduites jusqu’en septembre. Pourquoi diable cette annonce est-elle venue si tard ? On dirait qu’on ne sait plus comment interpréter les signes pandémiques, même dans les hautes sphères. Ils ne mentent pas, pourtant, a convenu le directeur de santé publique du Québec jeudi. Profitant du feu vert donné aux vaccins pour les tout-petits, Luc Boileau a renfoncé le clou de la responsabilité individuelle. Répétez après lui : vaccination, masque, hygiène des mains, distanciation, Paxlovid !

Ce que le Dr Luc Boileau ne dit pas assez, c’est que nos choix individuels viennent avec une part de risque pour les autres (ce qui est déjà énorme), mais aussi pour soi, même bien portant, même dûment vacciné, même avec des anticorps arrachés à une COVID combattue avec succès. Mardi, le directeur de l’OMS pour l’Europe mettait d’ailleurs le monde en garde contre une banalisation de la COVID-19, « des infections répétées [pouvant] potentiellement conduire à la COVID longue durée », gracieuseté d’une loto pandémique qui distribue aussi à l’occasion des sens endommagés ou des risques de complications cardiovasculaires accrus.

On peut bien continuer de gérer la pandémie ainsi, à la petite semaine, au gré des vagues et des bonnes volontés de chacun. Reste qu’on s’illusionne en s’imaginant que la pandémie se résume à sa part visible. Parlez-en aux milliers de personnes infectées qui ont hérité de problèmes de santé complexes et divers. Celles-ci vont mobiliser beaucoup de nos ressources, et pour longtemps. Et on ne parle même pas ici de tous ces autres patients dont on reporte les rendez-vous et les traitements chaque fois que le feu pandémique nous surprend. On n’est pas sortis du bois. Encore moins en faisant triompher le chacun-pour-soi.