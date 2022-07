La fonderie Horne peut devenir un exemple mondial

Il est grand temps que le propriétaire de la fonderie Horne de Rouyn-Noranda, la multinationale suisse Glencore, s’attelle à réduire de façon draconienne ses émissions d’arsenic dans l’air, mais aussi les tonnes d’arsenic qu’elle enfouit à proximité d’un quartier résidentiel.

À l’heure actuelle, la Fonderie Horne dit se conformer à la norme que lui impose le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Elle est de 100 nanogrammes par mètre cube (ng/m3) d’arsenic, un élément fortement cancérigène, alors que la norme générale est de 3 ng/m3. Et il s’agit d’une moyenne annuelle, que certains jours la fonderie excède de beaucoup. Selon des données obtenues par Le Devoir, les émissions d’arsenic captées à proximité de la fonderie ont dépassé à 93 reprises, entre 2017 et 2021, les limites fixées par le ministère.

Une étude de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), dont la publication fut retenue pendant 32 mois, montre que la population de Rouyn-Noranda affiche un taux de cancer du poumon nettement plus élevé que la moyenne québécoise, tandis que les naissances de bébés de faible poids y sont plus nombreuses. Le fait que les émissions d’arsenic étaient encore plus importantes auparavant n’est certes pas une excuse.

Le MELCC doit délivrer cet automne une nouvelle « attestation d’assainissement » valable pour une période de cinq ans. Le moment est donc venu de revoir cette permission de polluer. Déjà, le ministre Benoit Charette a évoqué la possibilité d’imposer un plafond quotidien d’émissions d’arsenic, de soumettre la fonderie à un échéancier de réduction et d’étendre les limites à d’autres éléments lourds, comme le cadmium, le nickel et le plomb.

Natif de Rouyn-Noranda, Pierre Céré a rappelé dans nos pages le lourd héritage qu’a laissé Noranda, l’entreprise qui a exploité la mine de cuivre — fermée depuis 1976 — et la fonderie depuis la fin les années 1920 et qui s’est retrouvée au fil de maintes transactions financières dans le giron de Glencore. Noranda, « cette machine à tuer du monde », comme l’a documenté un film de Robert Monderie et Richard Desjardins. Tout comme ce dernier, Pierre Céré plaide pour la fermeture pure et simple de la fonderie qui emploie 660 personnes.

Ce n’est pas la position des groupes de citoyens qui réclament l’assainissement des émissions de la fonderie, comme Arrêt des rejets et émissions toxiques (ARET) et Mères au front, ainsi que la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, et même la députée de Québec solidaire, Émilise Lessard-Therrien. Tous croient que Glencore, en y mettant les moyens, peut parvenir à réduire ses émissions à des niveaux compatibles avec la santé publique.

C’est ce qui reste à démontrer. Glencore n’a pas révélé les normes qu’elle sera prêtre à respecter et le gouvernement Legault n’a pas non plus dévoilé ses exigences.

Dans une entrevue accordée au Devoir, des représentants de la fonderie Horne ont indiqué que l’entreprise déposerait d’ici quelques semaines un plan d’action « majeur » pour réduire les émissions d’arsenic. Or, l’achèvement de ce projet majeur, appelé PHENIX, était prévu pour 2024 et a été reporté à 2026. Il correspond à un investissement de 200 millions.

D’emblée, la fonderie produit des anodes de cuivre qui sont ensuite traitées par une autre filiale de Glencore, Affinerie CCR, de Montréal-Est, afin d’augmenter leur pureté. Les activités de la fonderie et de l’affinerie s’inscrivent parfaitement dans la filière québécoise de production des métaux essentiels à l’industrie électrique et électronique. Les deux installations fonctionnent à l’électricité, une énergie verte au Québec compatible avec les ambitions de Glencore d’atteindre la carboneutralité en 2050.

À l’heure actuelle, la fonderie Horne tire 80 % de ses métaux en valeur du traitement de résidus miniers et 20 % du recyclage des appareils électroniques. Elle pourrait diminuer la proportion de résidus miniers, dont certains sont plus contaminés que d’autres, et augmenter le volume de recyclage, une voie d’avenir qui s’inscrit dans l’économie circulaire. La nature des intrants a une influence directe sur les émissions d’arsenic.

Le marché mondial des métaux et la pression qu’exerce la commercialisation à grande échelle des véhicules électriques fournissent à Glencore un contexte idéal pour poursuivre la modernisation de la fonderie Horne. Glencore, une société financière transnationale qui n’a pas d’états d’âme, a sans doute intérêt à faire de cette fonderie, alimentée par de l’énergie renouvelable, un exemple mondial, une vitrine de ses ambitions environnementales.

La fonderie Horne peut devenir un joyau dans la mesure seulement où la santé publique ne pâtit pas de ses activités. Sinon, c’est la fermeture. Les usines qui empoisonnent les travailleurs et la population n’ont plus leur place au Québec. Il faut croire cette ère révolue, même à Rouyn-Noranda.