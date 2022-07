Les visées canadiennes

Il y a un an presque jour pour jour, le gouvernement Legault, par la bouche du ministre de l’Environnement et des Changements climatiques, Benoit Charette, annonçait l’abandon du projet Énergie Saguenay de GNL Québec, qui proposait d’exporter du gaz naturel de l’Ouest canadien en Europe et en Asie.

Mais il ne fallait pas croire que l’industrie de l’énergie fossile et son allié, le gouvernement Trudeau, avaient pour autant renoncé à leurs visées d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) à partir de l’est du Canada.

Comme nous l’apprenait Le Devoir, bien avant l’invasion de l’Ukraine, le gouvernement Trudeau avait signé — c’était en mars 2021 — un « partenariat énergétique » avec l’Allemagne pour explorer les possibilités d’exportation de GNL. Récemment, le Canada, cinquième producteur de gaz naturel au monde, a mis sur pied un groupe de travail avec l’Union européenne pour fournir les pays européens en GNL canadien, ce qui suppose la construction de terminaux de liquéfaction et l’utilisation d’un gazoduc existant qui traverse le sud du Québec, le réseau Trans Québec & Maritimes (TQM), voire la construction d’un nouveau pipeline. Selon le ministère fédéral des Ressources naturelles, trois projets de terminal méthanier se préparent dans l’est du pays, celui de Goldboro en Nouvelle-Écosse, de Saint-John LNG au Nouveau-Brunswick et de LNG Newfoundland à Terre-Neuve-et-Labrador.

Il faut dire que l’invasion de l’Ukraine par la Russie a complètement chamboulé la politique énergétique de l’Allemagne, qui croyait avoir un fournisseur sûr dans son voisin, premier exportateur de gaz naturel au monde. Toute la stratégie allemande en vue afin de respecter ses engagements de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) reposait, dans un premier temps, sur le remplacement du charbon, et même du nucléaire, par le gaz naturel en provenance, pour la moitié, de la Russie. Compte tenu de l’ampleur des liens commerciaux en cause, les Allemands étaient loin d’imaginer que la Russie aurait le front de mettre en péril des ententes d’approvisionnement à long terme et de nuire à ce point à ses intérêts économiques. Depuis la guerre en Ukraine, l’Allemagne, mais aussi d’autres pays européens, tente de se défaire de cette emprise russe en signant des ententes avec d’autres fournisseurs. Dès le mois de mars par exemple, l’Allemagne signait un accord énergétique avec le Qatar pour un approvisionnement à long terme en GNL.

La nouvelle donne géopolitique vivifie les promoteurs de GNL Québec, qui ont repris de plus belle leurs activités de lobbying auprès du gouvernement Trudeau. Le contexte actuel amènerait-il le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) à considérer le projet d’Énergie Saguenay de façon différente ? Il y a lieu d’en douter. En mars 2021, le BAPE avait fait un enterrement de première classe à ce projet de terminal méthanier dans le fjord du Saguenay.

Ce que la guerre en Ukraine a changé — et la déconfiture énergétique de l’Allemagne —, ce sont certainement les possibilités commerciales d’Énergie Saguenay et la perspective réelle de signer des contrats d’approvisionnement avec des pays européens. Au moment de la présentation de GNL Québec devant le BAPE, on pouvait certes douter de la compétitivité de son offre dans un marché mature et bien approvisionné comme celui de l’Europe et auprès d’acheteurs encore hypothétiques.

Mais les principaux arguments du BAPE tiennent encore. La construction de telles installations prend du temps, et les milliards investis dans un tel terminal le seraient pour des dizaines d’années, bien au-delà même de 2040, ce qui n’est pas conciliable avec l’objectif de carboneutralité en 2050. Qui plus est, sur le plan des émissions de GES, le gain à réaliser par le remplacement du charbon par du gaz naturel de l’Ouest canadien, obtenu par fracturation et assimilable au gaz de schiste — c’est principalement ce qu’on y produit —, n’est pas évident, avait établi le BAPE, en raison des fuites de méthane associées au procédé d’extraction. Si le gaz naturel traditionnel est une énergie de transition — c’est ce que la Russie exporte —, il n’en est pas de même de ce gaz issu de la fracturation hydraulique. C’est pourquoi d’ailleurs les Européens ne se sont pas intéressés par le gaz de schiste des États-Unis.

On peut se demander à quel jeu joue le gouvernement Trudeau en s’associant à l’exportation d’une énergie fossile qui ne contribue pas à améliorer le bilan des émissions de GES sur le plan mondial. Et que dire de l’acceptabilité sociale au Québec — le BAPE avait conclu qu’il n’y en avait pas — pour ce projet de gaz de fracturation ? C’est peut-être une autre façon pour Justin Trudeau de dire que l’opinion d’une majorité de Québécois ne doit pas compter.