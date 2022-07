Une haine ordinaire

En l’espace de quelques jours, une étude fouillée du Conseil du statut de la femme et un sondage révélateur du Devoir ont permis de documenter les impacts délétères d’une parole décomplexée jusqu’à devenir haineuse. La première sur les femmes, la seconde sur les politiciens. En avril, une étude québécoise faisait de même pour les journalistes qui, en raison de leur métier, sont dépêchés sur une ligne de front virtuelle désormais sans frontière. Tantôt insidieuse, tantôt frontale, cette haine n’a paradoxalement jamais paru aussi… ordinaire.

Car la haine ordinaire, contrairement à ce que son adjectif laisse entendre, n’est pas une haine banale. Même si elle est souvent médiocre ou vulgaire, ce ne sont pas non plus ces deux sens qui l’emportent en premier lieu ici. La haine ordinaire, celle qui est montrée du doigt, c’est celle qui est conforme à l’ordre habituel des choses. Une haine devenue si coutumière, en fait, qu’elle ne surprend plus personne tant on a collectivement intégré sa fatalité.

On peine encore à bien nommer cette violence qui se drape faussement dans les sacro-saints habits de la liberté d’expression. On persiste pourtant, parce que nommer, c’est la base. Tout un vocabulaire a ainsi fleuri sur les sols fangeux d’Internet, certains attendant encore une traduction française digne de ce nom : doxing, cybertraque, sextorsion, trolling, slut-shaming, gaslighting (ou détournement cognitif), etc. Reste qu’à force de lire du contenu haineux (voire de le diffuser certains soirs d’égarement), on a perdu le réflexe de s’en indigner. Imaginez le dénoncer…

Il n’en faut pas davantage pour que la haine prenne ses aises. On a dit que la pandémie avait considérablement nourri les anathèmes en ligne. Mais notre coup de sonde auprès des parlementaires fédéraux montre qu’une ligne supplémentaire a été franchie. Les menaces à l’endroit des élus, qui pullulaient déjà sur les réseaux sociaux, sont maintenant transposées dans la réalité, écrit notre correspondante parlementaire Marie Vastel. La quasi-totalité d’entre eux, soit plus de quatre sur cinq des élus consultés, rapportent avoir été la cible de menaces verbales ou physiques.

Certains confirment s’être munis du « bouton de panique » qui leur est offert depuis décembre. D’autres racontent qu’ils prennent soin désormais de varier leur trajet, et une poignée a choisi de déménager. Le Québec se préparant à entrer en campagne électorale, ces données ont de quoi inquiéter. Au Soleil, le mois dernier, Élections Québec se disait « préoccupé » par les discours haineux et la désinformation, les lois électorales ne pouvant pas empêcher un candidat ou un parti en usant sans vergogne de s’inscrire. Modifier la loi électorale pourrait devenir plus pressant qu’on ne le pense.

D’autant qu’à force de croquer du politicien au petit-déjeuner, plusieurs appelés choisissent de passer leur tour, échaudés par la toxicité ambiante. En avril dernier, la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, avait dénoncé un traitement inégal qui, à son avis, pèse plus lourd pour les femmes. Sans surprise, cette sortie lui avait valu un accueil vitriolique. Pourtant, elle est tout à fait cohérente avec les constats accablants que dresse l’étude L’hostilité en ligne envers les femmes.

Si l’incivilité et le harcèlement en ligne n’épargnent personne, cette étude exhaustive de plus de cent pages confirme que les femmes sont plus susceptibles d’en faire les frais. Elles en paient aussi un tribut plus lourd. Spécialement celles qui sont issues de groupes sociaux minoritaires, mais aussi plus largement celles qui prennent publiquement la parole dans les médias. Ce qui inclut les politiciennes.

Une analyse de plus de 350 000 tweets a révélé que, parmi les candidats aux élections fédérales canadiennes de 2021, les femmes de la députation sortante risquaient cinq fois plus de recevoir des tweets toxiques que leurs homologues masculins. Même entre elles, des disparités sont notées. Une analyse de plus de 900 000 tweets envoyés à 177 femmes députées au Royaume-Uni a montré que les femmes noires et asiatiques avaient reçu 35 % plus de tweets agressifs que les femmes blanches.

On a dénoncé l’insuffisance de ressources affectées à la modération et l’imperfection des arbitrages. S’il y a de l’espace encore pour multiplier les premières et améliorer les seconds, il faut admettre que passer la serpillière a ses limites, même avec un allié juridique qui serait raffermi. Le Web est devenu si tentaculaire que son assainissement ferait passer le nettoyage des écuries d’Augias pour une sinécure.

À Ottawa, les experts nommés par le gouvernement Trudeau pour définir les limites de son projet de lutte contre la haine en ligne ont encore réclamé du temps, incapables de s’entendre sur la manière sont il faut s’attaquer à la désinformation, qui sert de carburant à cette violence. En attendant, cessons déjà de minimiser la maltraitance en ligne, dénormalisons-la, et surtout admettons que son caractère spécifique envers certains groupes, au premier chef les femmes, existe.