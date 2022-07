Fédéralisme de dilettantes

C’est la non-nouvelle de l’été : réunis dans le cadre du Conseil de la fédération, les premiers ministres des provinces ont réclamé une fois encore qu’Ottawa hausse le Transfert canadien en matière de santé (TCS) pour porter de 22 % à 35 % la contribution fédérale aux coûts des systèmes de santé, soit une somme de 28 milliards. « Sans conditions », ont répété en choeur François Legault et son nouvel ami, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

Jouant bien son rôle de premier ministre d’une province comme les autres, François Legault ne poursuivait qu’un modeste objectif, qu’il croit avoir atteint : qu’à l’issue de la rencontre, aucune province ne remette en cause cette exigence, du moins pas avant que Justin Trudeau ne rencontre ses homologues pour discuter de cet enjeu. Mais à Québec, on ne se fait guère d’illusions pour la suite des choses. On sait que certaines provinces ne feront pas la fine bouche et accepteront de rendre des comptes en échange d’espèces sonnantes et trébuchantes. C’est ce qui est arrivé en 2017 quand le gouvernement Trudeau avait pulvérisé l’illusoire front commun et négocié avec les provinces l’une après l’autre en commençant par les plus petites, par les plus vulnérables.

Alors que la réunion du Conseil de la fédération débutait, lundi, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, non sans un certain culot, a rendu publics les calculs de ses fonctionnaires sur la part du fédéral dans le financement de la santé. Elle était de 44,7 % en 2020-2021 et de 39,8 % en 2021-2022, des hausses subites qui comprennent les milliards octroyés aux provinces pour affronter la pandémie. Le ministre a remonté à Mathusalem, c’est-à-dire en 1979, pour affirmer qu’en fin de compte, même avant la pandémie, Ottawa avait contribué à hauteur de 37,8 % au financement, compte tenu des points d’impôt qui avaient été dévolu aux provinces à l’époque. Tant qu’à remonter dans le temps, on peut soutenir qu’il fut un temps où le fédéral assumait 50 % des coûts des systèmes publics de santé au Canada.

La question n’est pas là et ces calculs sont futiles. Le fait est que les provinces font face à des dépenses de santé qui augmentent plus vite que leurs revenus, une tendance qui n’est pas près de s’inverser, compte tenu du vieillissement de la population et du coût croissant des traitements de pointe et des nouveaux médicaments. En 20 ans, le gouvernement québécois a doublé ses dépenses en santé, et leur part du budget global de l’État n’a cessé de croître, passant de 39 % à 45 % des dépenses de programmes. Pour l’ensemble des provinces, bon an, mal an, les coûts de la santé croissent de 5 % à 6 % annuellement. Et c’est là que le bât blesse : le gouvernement fédéral a plafonné la hausse du TCS à 3 % par an, un plafond dont il peut cependant déroger arbitrairement.

Selon une étude du Conference Board, les déficits des provinces sont appelés à grimper au cours des prochaines années en raison des coûts croissants de la santé, tandis que les finances publiques fédérales se dirigent vers des surplus. C’est un peu le retour du déséquilibre fiscal des années 2000.

Ottawa ne peut tout simplement pas ignorer cette réalité financière. Mais Justin Trudeau affirme qu’il ne s’agit pas juste de « pitcher » de l’argent aux provinces, ce qui implique qu’il entend insister pour fixer des conditions et dicter des priorités. La pandémie a révélé d’importantes lacunes dans les systèmes de santé, notamment au Québec, et la population en est bien consciente. On peut craindre que le gouvernement Trudeau profite de l’occasion pour étendre un fédéralisme de supervision qui fait peu de cas des compétences et des prérogatives des provinces. Dans un discours à la fin mars, le ministre Duclos avait présenté en ce sens les cinq priorités que devraient adopter les provinces en santé, soit les retards dans les interventions chirurgicales, les traitements et les diagnostics, l’accès à la première ligne, les soins de longue durée et les soins à domicile, la santé mentale ainsi que les soins virtuels et l’informatisation des données.

Rien à redire sur ces priorités, dont on ne peut dire qu’elles brillent par leur nouveauté. Or au-delà des lieux communs et de la tarte aux pommes, c’est à une sérieuse réforme du système de santé qu’on doit s’atteler au Québec. On ne voit pas ce que le gouvernement fédéral et ses fonctionnaires, qui ont déjà du mal à gérer des choses pourtant plus simples, comme la délivrance de passeports et de visas, les aéroports, l’octroi de la résidence permanente aux nouveaux arrivants et le service de paie des employés fédéraux, pourraient apprendre au gouvernement québécois en matière de gestion de la santé et quelle est leur expertise en la matière. Car ce fédéralisme de supervision peut s’avérer un fédéralisme de dilettantes, vain et tracassier.