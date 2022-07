Démocrature façon tunisienne?

Le président Kaïs Saïed est-il en train de liquider le printemps arabe tunisien, le seul qui ait survécu aux soulèvements populaires de 2011 ? Sorti de nulle part, l’outsider et constitutionnaliste conservateur a remporté la présidentielle tunisienne avec 73 % des voix en 2019, non sans l’appui massif des jeunes, s’imposant comme le sauveur d’une révolution vidée de son sens par la corruption et un Parlement dysfonctionnel paralysé par ses luttes de pouvoir partisanes.

Dans le rôle du sauveur, il n’aura pas tardé à se donner le droit d’être omnipotent, en seul détenteur de la vérité et de la voix du peuple, lui qui promettait pourtant de « respecter les institutions ». Trois ans plus tard, sa lutte contre la corruption prend la forme d’une confiscation du débat démocratique.

Et c’est ainsi que la légitime demande de dignité sociale et économique qu’exprime depuis des années la population face au creusement des inégalités se sera traduite dans les urnes et dans les faits par l’acceptation — enthousiaste ou désenchantée — que l’avenir du pays passait par une remise en ordre autoritaire.

De cette dynamique, la Tunisie est au demeurant un exemple parmi d’autres.

Le coup de force en forme de coup d’État auquel s’est livré Kaïs Saïed l’année dernière a été largement dénoncé, en même temps qu’il avait provoqué des scènes de liesse à Tunis. Coup de force par lequel il a suspendu la Constitution, a dissous l’Assemblée nationale et s’est arrogé les pleins pouvoirs, gouvernant par décret.

Il aura limogé ces dernières années, au nom de la lutte anticorruption, des dizaines de juges et fait inculper des dizaines de ministres, de députés et d’hommes d’affaires dans des affaires de fraude. Une lutte dont le parti islamo-conservateur Ennahda, du reste discrédité dans l’opinion, a particulièrement fait les frais.

Sous le couvert d’une nécessaire lutte contre la corruption, ce faisant, il a mené une opération de disqualification à la chinoise de ses opposants. De dire David Hearst, rédacteur en chef du média en ligne Middle East Eye : « Saïed fait à la Tunisie ce que Sissi a fait à l’Égypte. Tous deux ont exploité le désenchantement populaire à l’encontre des gouvernements dirigés ou occupés par des islamistes pour fabriquer un coup d’État à même d’éliminer les libéraux qui ont soutenu leur prise de pouvoir. »

* * * * *

Sur le plan constitutionnel, il continue de bulldozer l’État avec une réforme de son cru qu’il soumettra au peuple par référendum dans un peu plus d’une semaine, le lundi 25 juillet. Un exercice référendaire pseudo-démocratique à plusieurs égards : parce qu’il est organisé dans des délais jugés insuffisants ; parce que Saïed a installé ses hommes à la commission électorale, censée être indépendante ; mais, surtout, parce qu’il paraît avoir décidé d’appliquer sa réforme même si le Non l’emporte.

Or, sa réforme n’a été soumise à aucune consultation sérieuse, si ce n’est à une commission consultative dont le président, un constitutionnaliste aux vues pourtant sympathiques à celles de Saïed, a fini par dire du projet qu’il présentait des risques de dérive dictatoriale.

Il s’agit pourtant d’une réforme qui bouleverse complètement l’architecture institutionnelle du pays. Elle instaure un hyperprésidentialisme sans balises et redéfinit les rapports entre l’islam et l’État, ouvrant clairement la voie à une érosion du caractère laïque et civil de l’État tunisien. Ce qui présente au premier chef des risques de régression des droits des femmes. C’est comme si, sous les traits de Kaïs Saïed, se présentait un Ben Ali 2.0, conjuguant un retour à la dictature à une forme de récupération de l’islamo-conservatisme.

* * * * *

À ceux qui l’accusent de liquider le printemps arabe, Saïed prétend — et souvent sur le ton d’un prophète — lui donner un second souffle.

Intello, l’homme de 64 ans plaide pour la déconstruction radicale de la démocratie représentative telle que nous la connaissons — partant de la constatation qu’elle pervertit la volonté populaire… Un point de vue dont on ne peut pas nier qu’il soit plaidable.

Baptisée « construction de la démocratie par la base », sa réforme prône la démocratie directe, hors partis politiques : à l’Assemblée nationale seraient substitués des conseils locaux et régionaux élus au suffrage universel et dont la mission principale serait de refonder le pays sur le plan économique.

Changement de paradigme, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais qui présente une contradiction : comment M. Saïed réconcilie-t-il sa démocratie « par la base » avec le fait que sa réforme concentrerait entre ses mains l’essentiel du pouvoir exécutif ? Il se sert au demeurant des dispositions d’une Constitution qu’il conspue pour asseoir son pouvoir et en imposer une autre.

Démocrature, sauce tunisienne… sur fond d’économie nationale en faillite. Les Tunisiens ont la mèche courte, à juste titre. M. Saïed a intérêt à ce que sa « réingénierie » porte rapidement ses fruits.