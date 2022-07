Au départ, le concept de société distincte, qu’avaient repris Robert Bourassa et Brian Mulroney dans le cadre de l’accord du lac Meech, apparaissait comme un euphémisme pour éviter le mot nation, intolérable vocable au Canada anglais s’il était associé au Québec puisqu’il implique, dans certaines de ses acceptions, un territoire sur lequel s’exerce une forme de souveraineté et peut même devenir un synonyme de pays dans la langue de Shakespeare.

Le Québec se définissant comme un État pluraliste uni autour d’une même langue, le concept avait aussi l’avantage d’écarter le sens étroitement ethnique que peut prendre le terme nation. Trop mollasson pour les souverainistes, le concept faisait l’affaire des fédéralistes québécois qui, autre temps, autres moeurs, étaient réformistes.

On n’avait pas à faire de grandes démonstrations pour soutenir que le Québec formait une société distincte, évidemment par sa langue et sa culture, mais aussi par son histoire, le catholicisme qui y a longtemps dominé et ce fameux Code civil. Maître de l’ambiguïté, Robert Bourassa s’était cependant bien défendu de décrire précisément quel sens il fallait donner à ce concept de société distincte, sinon qu’il était indéniable, ni quels effets aurait sa reconnaissance formelle.

Or, la récente condamnation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de l’utilisation du titre du célèbre pamphlet marxiste-léniniste de Pierre Vallières sur les ondes de la radio de Radio-Canada à Montréal vient illustrer en quoi le Québec est une société distincte et jusqu’à quel point les autorités fédérales en font fi. La réaction de la haute direction torontoise de la CBC, qui, sous l’impulsion de la présidente-directrice générale, Catherine Tait, refuse à ce jour de porter cette décision en appel, n’est pas sans rappeler l’existence des deux solitudes. Mais où l’une des deux solitudes, représentant le pouvoir majoritaire, sévit contre l’autre à la fois par inculture et par idéologie.

Comme l’écrivait dans nos pages Pierre Trudel, le mot nègre n’a pas été prononcé pour discriminer ou pour insulter au cours du segment visé de l’émission animé par Annie Desrochers avec le chroniqueur Simon Jodoin. D’ailleurs, le mot, repris par des écrivains francophones comme Aimé Césaire, qui a développé la notion de négritude, ou encore Dany Laferrière, n’a pas la même charge péjorative qu’en anglais. Qui plus est, le CRTC n’a pas démontré que Radio-Canada avait enfreint les règles qu’elle doit suivre, bref, qu’il y avait faute. En revanche, le CRTC a bafoué la liberté d’expression, un droit constitutionnel, et mis à mal l’indépendance journalistique du diffuseur public.

C’est la troisième fois que le simple fait de prononcer le titre du livre de Pierre Vallières crée des remous. Il y a deux ans, l’animatrice vedette de la CBC, Wendy Mesley, avait été suspendue pour avoir utilisé le mot honni lors de deux réunions de travail, elle fut forcée de présenter des excuses et elle a depuis annoncé sa retraite. À l’Université d’Ottawa, l’affaire Lieutenant-Duval, en plus de conduire à la suspension de la professeure qui a subi un blâme, a créé un schisme entre professeurs anglophones et francophones.

Comme l’a indiqué son bureau au Devoir, Catherine Tait, au moment de l’affaire Lieutenant-Duval, estimait que « la conversation sur le racisme n’[était] pas aussi avancée au Québec ». Une autre façon d’affirmer sa supériorité morale en traitant les Québécois d’attardés. Serait-il possible que cette « conversation sur le racisme » soit différente pour les Québécois, compte tenu de leur histoire, de leur culture française et leur propre statut de colonisés ? On ne peut empêcher l’élite canadienne-anglaise de se complaire dans un puritanisme somme toute américain, où des mots et des livres sont bannis et où la tartuferie sert la bonne conscience anglo-saxonne au détriment de la liberté d’expression. Mais nous n’avons pas à y souscrire.

Concernant ces débats et d’autres — on n’a qu’à penser à la laïcité, un autre mot difficile à rendre en anglais —, le Québec est en effet une société distincte, « aujourd’hui et pour toujours », comme l’a déclaré Robert Bourassa en 1990 au lendemain de l’échec de l’accord du lac Meech. Cette société distincte sera vivement contestée : les lois sur la laïcité et sur la langue française font l’objet de recours devant les tribunaux. Reste à savoir si Ottawa et ses juges permettront à cette différence historique et culturelle de s’affirmer ou si l’uniformisation multiculturaliste se poursuivra au détriment d’une minorité nationale qu’on cherche à réprimer ou qu’on ignore tout simplement.