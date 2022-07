Sortie de scène d’un fieffé menteur

Voilà donc que Boris Johnson s’est enfin résigné à remettre sa démission. Il n’était pas trop tôt. Rattrapé par les mensonges et les scandales, il s’y est résigné jeudi, non sans impénitence, fidèle en cela à lui-même, accusant plutôt ceux qui l’ont poussé vers la sortie d’avoir un « instinct grégaire ». On pourra toujours spéculer sur sa capacité à rebondir, ce dont il a maintes fois fait la preuve au cours de sa carrière. On devrait plutôt se demander comment ce fieffé menteur, accoudé à la vieille démocratie parlementaire britannique, a réussi à prendre le pouvoir et à s’y tenir aussi longtemps.

M. Johnson étant ce qu’il est, il trouvera encore des cartes à jouer. Démissionner comme chef du Parti conservateur (PC) tout en décidant de rester premier ministre jusqu’à l’automne, le temps que le parti élise un nouveau chef, en est une. Des voix, et non des moindres, ont réclamé son départ immédiat et la désignation d’un premier ministre intérimaire. On verra dans quelle mesure il continuera à s’accrocher. C’est à nouveau la preuve, en tout cas, que l’exercice du pouvoir est pour cet homme un jeu davantage qu’une responsabilité.

Toujours est-il que le PC a décidé que ce bouffon ébouriffé avait atteint la fin de sa vie utile. D’où révolution de palais. Les démissions présentées par dizaines au sein de son gouvernement et de son cabinet depuis mardi soir, suivant un énième scandale mettant en évidence la malhonnêteté de M. Johnson, ont signé son arrêt de mort.

Les signes avant-coureurs se multipliaient depuis au moins l’automne dernier : en décembre, une centaine de députés appartenant à l’aile droite du parti s’étaient rebellés contre leur propre gouvernement en votant non à un plan de lutte contre la COVID-19 jugé liberticide. Un plan que Johnson n’a pu faire passer aux Communes que grâce à l’appui de l’opposition travailliste… En fait, on ne donnait pas cher de sa peau depuis qu’en juin dernier il avait difficilement survécu à un vote de censure où plus du tiers de ses députés (148 sur 359 élus conservateurs) s’étaient prononcés pour son congédiement.

Aussi, empêtré dans ses mensonges, son plus récent (celui par lequel il a fait semblant d’apprendre en même temps que tout le monde qu’un député récemment nommé whip en chef adjoint était accusé de harcèlement sexuel) n’est-il au fond que le scandale de trop. D’autres scandales, notamment de corruption et de conflits d’intérêts, grévaient son mandat, à commencer évidemment par le « Partygate » — ces fêtes bien arrosées qui se sont tenues à Downing Street en pleine pandémie pendant que le commun des Britanniques était soumis à de sévères règles de confinement.

Il n’est pas interdit de penser, cela dit, que le PC, parti de pouvoir, aurait continué à faire preuve d’indulgence à l’égard de Boris si le parti n’avait pas subi le mois dernier deux cuisantes défaites à des élections partielles, dont l’une dans une circonscription du sud-ouest de l’Angleterre que les Tories détenaient depuis plus d’un siècle. Ou si les sondages n’indiquaient pas que les Britanniques déchantent drôlement devant l’évidence que le Brexit, dont M. Johnson est le chantre depuis la première heure, ne donne pas lieu au paradis, ni économique ni démocratique, qu’on leur faisait miroiter. Inflation en mai au Royaume-Uni : 9,1 %.

* * * * *

Le fait est que la fourberie de M. Johnson n’aura eu d’égal que son opportunisme et son panache. C’est lui, après tout, qui a conduit le PC à sa flamboyante victoire électorale de 2019, avec une majorité de 80 députés — de l’envergure du triomphe de Margaret Thatcher en 1987 —, sur la promesse de « Get Brexit Done ! » et en pastichant les positions sociales du Parti travailliste. 

Opportuniste, oui : il aura en fait profité en 2019 de la grande faiblesse du chef travailliste, Jeremy Corbyn. Il aura été chanceux, d’autre part, d’entrer en scène dans la foulée de la démission de la première ministre Theresa May, compétente mais terriblement terne. Pour avoir été deux fois maire de Londres, ville aux sensibilités travaillistes, il aura été perçu par le PC comme celui qui, malgré tous ses défauts, saurait élargir la base électorale conservatrice. Ce qui fut fait. Le parallèle avec Donald Trump est évidemment criant : Johnson a surfé, comme l’autre, sur une vague nationale-populiste qui consiste à dénoncer l’« establishment » sans rien y changer.

À quelque chose malheur est bon. Sous le régime de la rupture d’avec l’Union européenne inauguré par Boris, le Royaume-Uni se retrouve aujourd’hui fort désuni, dans le meilleur sens du terme, avec une Écosse qui se promet de tenir un second référendum sur l’indépendance et une Irlande du Nord où les indépendantistes du Sinn Féin sont arrivés en tête, première historique, aux élections de mai dernier. À ces développements, M. Johnson aura été utile.