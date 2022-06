Ombre sur la ville

Ceux qui, même après l’hécatombe dans les CHSLD pendant la pandémie, doutent de la nécessité de revoir le rôle du directeur national de santé publique afin qu’il puisse exercer ses fonctions « en toute indépendance et sans contrainte politique » selon les mots de la coroner Géhane Kamel, devraient porter leur regard sur l’Abitibi. La région est le théâtre d’un feuilleton sanitaire scandaleux dans lequel le rôle principal est tenu par le même homme : Horacio Arruda. Cette fois encore, celui-ci semble incapable de concilier les deux chapeaux qu’il portait alors, celui de directeur national de santé publique et celui, plus politique, de sous-ministre adjoint à la santé.

Au coeur de la controverse : des données affolantes montrant un taux de cancer du poumon de 140 pour 100 000 personnes dans la région, contre 107,7 pour l’ensemble du Québec, de 2013 à 2017. Horacio Arruda savait que ces données, présentées sans contextualisation dans l’annexe d’un rapport lui-même très préoccupant sur la biosurveillance menée sur l’imprégnation au plomb, au cadmium et à l’arsenic des jeunes enfants du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda, voisin de la Fonderie Horne, allaient « générer plus d’inquiétude ».

Jugeant qu’elles avaient besoin d’être analysées plus finement, notamment parce qu’on fume plus dans cette région selon lui (ce que contredit une étude du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue de mai 2022), il avait obtenu leur retrait. La prudence en science est une vertu cardinale. Le hic, ce n’est pas le sursaut de précaution du directeur de santé publique, qui se défend, mais le paternalisme du sous-ministre et son laxisme. Au fait des difficultés de la multinationale Glencore à se rapprocher des normes en vigueur, Horacio Arruda aura préféré mettre le couvercle sur la marmite et laisser le temps filer indûment.

Trente-deux mois (!) séparent le retrait de ces chiffres de leur réapparition, le mois dernier, devant le comité de suivi de l’étude de biosurveillance de 2019. Tirées de l’état de santé de la population de Rouyn-Noranda, ces données montrent que le pourcentage de maladie pulmonaire obstructive chronique y est plus élevé que la moyenne québécoise et que les naissances de faible poids y sont plus nombreuses. La science a-t-elle gagné au change ? Même pas : l’analyse complémentaire pour justifier le retrait de ces données préoccupantes n’est toujours pas prête ! Elle serait « en processus de relecture et de correction ».

En point de presse, le Dr Arruda a refusé tous les blâmes, y compris celui de s’être peut-être empêtré dans ses chapeaux. En grattant, on constate pourtant qu’il a défendu l’indéfendable en donnant son imprimatur à un plan qui autorise toujours des pics d’émission d’arsenic à 100 nanogrammes par mètre cube (ng/m3), loin, très loin, de la norme québécoise de 3 ng/m3. Sommé de s’expliquer, il a d’abord dit que « la Fonderie Horne fait partie de l’infrastructure économique de la région » pour ajouter, quand on lui a fait remarquer que c’était là un jugement politique et non sanitaire, qu’au contraire, « avoir un travail » était aussi « un déterminant de la santé » dont il fallait tenir compte.

C’est donner facilement l’absolution à la Fonderie Horne, qui, après avoir abaissé ses émissions à 71,4 ng/m3 au premier trimestre de 2022, vise maintenant une concentration oscillant entre 20 ng/m3 et 60 ng/m3 pour 2024. Rien pour pavoiser, surtout quand on sait que la direction de l’usine s’est récemment retirée du comité consultatif au prétexte qu’elle ne se reconnaissait plus dans son mandat « élargi ». C’est aussi nier la capacité de Rouyn-Noranda de se bâtir un possible avenir sans la fonderie, alors que la ville s’est diversifiée depuis son entrée en activité, en 1927.

L’attestation d’assainissement de la fonderie de cuivre, d’une durée de cinq ans, vient à échéance cette année, et son renouvellement est en cours. Lorsque le présent directeur national de santé publique, Luc Boileau, aura à mettre son nez dans ce dossier, il sera essentiel que ce ne soit pas le sous-ministre adjoint, mais bien le directeur de santé publique — et lui seul — qui aura le dernier mot afin que ses exigences soient uniquement celles que réclament les impératifs sanitaires. Point à la ligne.