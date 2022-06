Une grande réflexion s’impose

En livrant un bilan de son mandat, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a déclaré, dans une entrevue accordée au Devoir, qu’il faudra « un bon cinq ans » avant de venir à bout de la pénurie d’enseignants.

On ne sait si ce semblant d’engagement se voulait encourageant, mais, dans les faits, il est franchement désolant. Dans Le Devoir, on pouvait lire qu’à Montréal, on « vit actuellement une pénurie d’enseignants telle [qu’on] doit recruter des suppléants directement chez des étudiants universitaires en cours de formation ». C’était en 2003, et l’article était signé par Marie-Andrée Chouinard, alors journaliste affectée à la couverture de l’éducation. Et de pénurie d’enseignants, on en a parlé trois ans plus tard, dix ans plus tard, puis tout juste avant la pandémie et encore maintenant.

À cette persistante pénurie se sont ajoutées ces deux années de pandémie particulièrement éprouvantes pour tout le personnel des écoles, à commencer par les enseignants.

Le gouvernement Legault a redressé les salaires des enseignants de 15 % en moyenne, reconnaissant que la profession était sous-payée. C’était essentiel. Il a aussi investi dans la rénovation et la construction d’écoles, un chantier qui est loin d’être achevé.

La rémunération compte, mais la tâche des enseignants importe davantage encore, ainsi que leur formation. Et c’est sans parler de l’accès aux ressources spécialisées.

Depuis plusieurs années, des études documentent le phénomène de désertion de la profession, comme le rapportait Normand Baillargeon dans nos pages. La tâche est si exigeante que des enseignants, frais émoulus de l’université, quittent, leur carrière à peine entamée, un métier pour lequel ils ont été formés. Le ministre a annoncé un plan pour doter 100 écoles primaires de deux aides-enseignants. Ce n’est qu’un projet-pilote : il reste 2200 écoles à pourvoir… On promet aussi de soutenir le mentorat au bénéfice des nouveaux professeurs.

Plusieurs problèmes assaillent le réseau de l’éducation. Une grande réflexion s’impose — certains l’appellent une commission Parent 2.0 — sur ce qu’on enseigne à nos enfants, sur les meilleures méthodes pédagogiques, sur la formation des maîtres, sur les carences auxquelles nos écoles doivent remédier, notamment en français, sur la façon de transmettre la culture. Cette réflexion est l’affaire non seulement des spécialistes, mais aussi des citoyens. Et ceux qui y voient une urgence nationale ont parfaitement raison.