Un tunnel en Espagne

Le gouvernement Legault a présenté une nouvelle mouture de son projet de troisième lien Québec-Lévis, dont il a revu les coûts, qui sont passés d’un pharaonique 10 milliards à un costaud 6,5 milliards. Mais, faute d’études sérieuses, il n’a toujours pas répondu, preuves scientifiques à l’appui, à la question préliminaire : en a-t-on vraiment besoin ? Et si tel est le cas, est-ce que ce tunnel autoroutier est l’infrastructure optimale, le modèle qui s’imposera dans 15 ans, quand le Québec progressera sur le chemin de la carboneutralité ?

Flanqué de la vice-première ministre et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, le ministre des Transports, François Bonnardel, a dévoilé une esquisse d’un projet plus modeste que celui envisagé en mai dernier. Ainsi, il n’est plus question de construire le plus gros tunnel sous-fluvial au monde avec un tunnelier d’un diamètre inédit qu’il aurait fallu développer. On propose plutôt un lien « bitube » composé de deux tunnels côte à côte qui pourront être creusés avec de la machinerie existante et éprouvée. Le gouvernement évite ainsi d’imaginer un projet qui présente un défi technique énorme avec les risques qui s’ensuivent.

Le ministre Bonnardel a parlé d’humilité, ce qui se conçoit, mais aussi d’« inflation galopante », ce qui est franchement étrange quand on pense que la première pelletée de terre ne sera pas soulevée avant plusieurs années. C’est comme s’il craignait que la Banque du Canada, à laquelle le ministre des Finances, Eric Girard, se fie, n’arrivera pas à respecter à long terme ses cibles en matière d’inflation.

Avec 6,5 milliards à la clé, le projet n’est plus tout à fait le même. Toujours de la même longueur, soit un ambitieux 8 kilomètres, les deux tubes contiendront ensemble quatre voies plutôt que les six prévues à l’origine. Voitures et camions rouleront sur trois voies au lieu de quatre. Les autobus emprunteront une seule voie, dans un sens l’avant-midi et dans l’autre l’après-midi, suivant le modèle traditionnel du travail de 9 à 5. Cette « gestion dynamique », comme on l’appelle, est une réduction significative de l’apport en transport collectif du projet.

Ce sera suffisant pour le rendre attrayant, assure le ministre, ce qu’il n’est pas à l’heure actuelle, peut-on aisément reconnaître. Au moins, le tracé est relié à des stations du futur tramway à Québec.

Selon François Bonnardel, les deux ponts « collés » à l’ouest sont « une erreur du passé », qui a entraîné « 50 ans de développement à l’ouest et un déséquilibre à l’est ». C’est plutôt le seul choix qui s’imposait à l’époque. Il a parlé de la densification grâce à la construction de tours de condos comme d’une mode que toutes les familles ne sont pas prêtes à adopter. Comme si cette densification intensive était le seul modèle possible. De l’étalement urbain, il y aura : avec le troisième lien, les jeunes familles pourront s’établir dans de petites municipalités à l’est de Lévis, a-t-il fait valoir.

Le ministre a distribué un document de dix pages contenant quelques statistiques sur l’achalandage actuel sur le pont Laporte et des projections qui concluent à sa saturation et à son engorgement.

Le document contient une drôle de comparaison sur le nombre de ponts par million d’habitants. On dénombre 2,44 ponts par million d’habitants dans la région métropolitaine de Québec, 3,85 ponts par million d’habitants dans la région d’Ottawa-Gatineau et un formidable 8,7 ponts par million d’habitants à Montréal. Évidemment, Montréal est une île. Comme l’a souligné jeudi un Sol Zanetti railleur, Venise compte plus de 400 ponts et 260 000 habitants.

Le gouvernement caquiste fera le point sur le projet chaque année, et un véritable plan d’affaires sera présenté en 2025. Entretemps, force est de constater que les données avancées pour la construction du troisième lien sont au mieux parcellaires, au pire saugrenues. Les ministres caquistes disent s’appuyer sur l’étude que Bruno Massicotte a produite en 2016 pour le gouvernement Couillard. Or, comme l’a rapporté jeudi Le Devoir, le professeur de Polytechnique Montréal estime que cette étude est périmée et que plusieurs questions demeurent sans réponses.

À défaut d’études à jour faites dans les règles de l’art, y compris une évaluation environnementale, ce projet de troisième lien prend des allures d’un rêve éveillé dont on attend les épisodes. Nous ne doutons pas qu’à terme, le gouvernement, quelle que soit sa couleur, ne se lancera pas tête baissée dans un projet de 6,5 milliards sans des projections scientifiques sur la mobilité urbaine et sans un plan intégré d’aménagement du territoire à long terme. Mais, pour l’heure, le troisième lien demeure un tunnel en Espagne.