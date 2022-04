Ces partis qui disparaissent

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, s’est félicité mardi de « l’excellent résultat » que sa formation politique a obtenu en arrivant deuxième derrière la Coalition avenir Québec (CAQ) lors de l’élection partielle dans Marie-Victorin, une circonscription qu’on présente abusivement comme un château fort péquiste.

Le chef du PQ possède une grande faculté de voir les verres à moitié pleins, quitte à les faire déborder. Il est vrai, comme il l’a souligné, que le PQ a récolté un pourcentage des votes, à quelque 30 %, égal à celui qu’il avait recueilli lors des élections générales de 2018. Mais lundi, il s’agissait tout de même d’une élection partielle, où bien souvent les électeurs en profitent pour envoyer un message au parti au pouvoir sans que cela prête trop à conséquence.

En la personne de Pierre Nantel, le PQ présentait un candidat de choix, connu dans la circonscription et rompu aux campagnes électorales. Les dernières semaines avaient été éprouvantes pour le gouvernement Legault. Après le cafouillage autour du tramway à Québec, les dernières révélations sur la gestion lamentable de la scandaleuse situation au CHSLD privé Herron ont permis aux partis d’opposition de tirer à boulets rouges sur les caquistes, à commencer par les ministres Danielle McCann et Marguerite Blais.

La campagne de la candidate caquiste, Shirley Dorismond, n’a pas été exempte de controverses. À titre de syndicaliste, elle avait accusé François Legault d’être « complice d’une violence organisationnelle » subie par les infirmières et dénoncé le « racisme systémique » dont faisait preuve, selon elle, le réseau de la santé à Montréal-Nord. Ses réponses en entrevues étaient particulièrement laborieuses.

À demi-mot, le chef péquiste a reconnu qu’il y a peu, le PQ s’attendait à subir une dégelée. Il a rappelé que la CAQ, il y a six mois, caracolait à 48 % des intentions de vote dans les sondages. Avec son score de 30 % des votes contre tout près de 35 % pour la CAQ, le résultat « serré » est dans « la marge d’erreur » et augure bien pour les élections générales, a-t-il avancé. Or, compte tenu d’un faible taux de participation, soit 36 %, typique d’une élection partielle, l’écart de 797 voix en faveur de la nouvelle députée caquiste n’est pas dans la marge d’erreur. Si on rapporte cet écart en appliquant un taux de participation propre à des élections générales, on se retrouve avec 1400 votes de plus pour la gagnante, une avance qui est significative. De plus, la notion de forteresse péquiste est obsolète. En 2018, la députée péquiste de Marie-Victorin, Catherine Fournier, n’avait d’ailleurs devancé la candidate caquiste que par la faible marge de 705 voix.

Les péquistes ne peuvent trouver de réconfort dans leur dernier score. Les circonstances auraient dû les favoriser davantage. Mais on ne peut blâmer Paul St-Pierre Plamondon, qui affirme qu’il peut envisager une victoire dans Bourget, la circonscription dans laquelle il se présentera en octobre. On se rassure comme on peut.

Et puis, Québec solidaire (QS) et le Parti libéral (PLQ) ont fait pire, soit un recul de 7 points pour QS, qui doit se contenter de 14 % des voix, et de 8 points pour les libéraux, qui chutent à 7 % des votes, derrière le Parti conservateur d’Éric Duhaime. Pour QS, Gabriel Nadeau-Dubois a fourni une explication plausible. Les jeunes, chez qui le parti tire ses principaux appuis, participent peu au scrutin d’une élection partielle.

Il n’y a pas de raisons semblables pour expliquer la débandade du PLQ. Mardi, Dominique Anglade n’a pas manqué de vanter la qualité de la candidate, Émilie Nollet, qui a fait « un travail de terrain remarquable ». La candidate n’y est donc pour rien. Les libéraux ne sont pas sortis voter, a fait observer la cheffe : c’est que le message du parti n’est pas entendu. Il est vrai que son virage nationaliste et environnemental est tombé à plat. Tellement que Dominique Anglade revient au jeu de base : le PLQ, c’est l’économie, le Québec dans le Canada et les libertés individuelles, a-t-elle énuméré.

Certes, le PQ joue sa survie lors des prochaines élections. La prophétie de René Lévesque, qui avait évoqué la possibilité que le PQ disparaisse après avoir fait son temps, pourrait se réaliser. Mais la situation du PLQ n’est pas tellement plus reluisante. Alors que ses appuis chez les francophones ne dépassent guère les 10 %, les anglophones, cette base indéfectible — en principe — d’électeurs, montrent des signes d’insatisfaction. Certains d’entre eux songent à créer leur propre formation politique, comme aux beaux jours du Parti Égalité. À ceux-là, on pourrait dire de patienter : le parti qu’auront délaissé les francophones pourrait leur revenir en propre.