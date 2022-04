Logement et immigration record

Dans son deuxième budget, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté ce qu’elle désigne comme le « plan le plus ambitieux » de l’histoire du Canada pour construire de nouveaux logements et permettre à plus de gens d’acquérir leur première maison. En parallèle, le Canada a connu la croissance démographique la plus rapide des pays du G7 grâce à des niveaux d’immigration record. C’est le serpent qui se mord la queue.

À l’heure actuelle, le Canada fait face à une pénurie de logements : leur nombre pour 100 000 habitants est bien inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE. Ottawa confie à la Société canadienne d’hypothèques et de logement 4 milliards pour accélérer la construction de 100 000 logements et 1,5 milliard pour la construction de 6000 logements abordables. Évidemment, c’est une réponse partielle, puisque la construction de logements relève essentiellement du secteur privé. Pour remédier à la pénurie, on souhaite doubler le nombre de nouveaux logements au cours des dix prochaines années. Il doit passer de 200 000 à 400 000 nouvelles unités par an.

Depuis quelques années, le gouvernement Trudeau s’est lancé dans une course à l’immigration qui a fait passer de 250 000 le nombre d’immigrants reçus, le seuil d’avant 2015, à 405 000 en 2021, et il atteindra 451 000 en 2024. Dans son discours du budget, Chrystia Freeland reprend l’idée reçue qu’un plus grand nombre d’immigrants conduit nécessairement à un accroissement de la richesse. C’est « un puissant catalyseur de prospérité économique », avance la ministre des Finances. Or, s’il existe forcément un lien entre une population qui s’accroît et la taille de l’économie, le revenu par habitant ne suit pas toujours, ni le pouvoir d’achat. Parlez-en aux locataires qui se cherchent un logement qu’ils ont les moyens de se payer ou aux jeunes familles qui ne peuvent s’acheter une première maison.

À ces premiers acheteurs, le budget Freeland veut apporter une aide. Il peut sembler contre-productif de stimuler la demande dans un marché en surchauffe, mais on souligne que les mesures ne produiront d’effets que dans plusieurs années.

La guerre en Ukraine a des répercussions. La ministre a prévu un peu plus de 7 milliards de plus pour les Forces armées canadiennes, dont le budget, qui atteindra 1,5 % du produit intérieur brut en 2026-2027, est encore loin des 2 % de l’objectif fixé par l’OTAN. Ottawa procédera toutefois à une révision en profondeur de sa politique de défense, ce qui est sage. Plutôt que de réagir à la conjoncture, mieux vaut bien évaluer les objectifs et les besoins du pays avant de sortir son chéquier.

Contrairement à ce qu’on pouvait attendre, le budget n’a pas viré orange : il n’est pas trop marqué par l’entente entre les libéraux et les néodémocrates. Certes, Ottawa met en œuvre un nouveau programme de remboursement des soins dentaires. Doté d’une enveloppe de 5,3 milliards en cinq ans, le programme est ciblé et relativement modeste.

La force de l’économie et l’effet de l’inflation ont permis de réduire le déficit prévu lors de la mise à jour de 2021. Le gouvernement Trudeau poursuit sa stratégie de diminuer la dette de l’État par rapport à la taille de l’économie et dans cinq ans, il parviendra presque à l’équilibre budgétaire. Il aurait pu inscrire un déficit nul en 2026-2027, mais il faut croire qu’il y est allergique. Et il est vrai qu’il y a un élément qui manque à ce budget : un relèvement permanent du financement fédéral en santé. Espérons que ce n’est que partie remise.