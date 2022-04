Quoi qu’en dise le ministre de l’Environnement Steven Guilbeault, il est impossible de réconcilier ses intentions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) avec l’acceptation insensée du projet pétrolier Bay du Nord, au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador. S’il s’agissait d’un test de crédibilité pour celui qui vient tout juste de battre tambour avec son Plan de réduction des émissions de GES pour 2030, il vient de l’échouer lamentablement de même que son gouvernement, qui n’a pas le courage de ses convictions.

Le calendrier politique n’a pas fait de cadeau à M. Guilbeault, il est vrai. Il y a une semaine à peine, il tentait de convaincre avec son plan de sortie des énergies fossiles, salué par la critique comme le début de quelque chose. Ce lundi, il recevait les conclusions du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) qui implorait les décideurs de réduire de manière « draconienne » les émissions de GES, en tournant le dos aux énergies fossiles. Mercredi soir, contre toute logique morale et environnementale, il autorisait le projet d’extraction d’au moins 300 millions de barils de pétrole à 500 km de la côte de Terre-Neuve, dans un riche milieu marin, dès 2028 et pour 30 ans. Il s’agit d’un véritable non-sens.

Au sein du gouvernement Trudeau, les détracteurs du projet n’ont pas fait le poids contre les partisans. Et voilà un ancien militant convaincu de Greenpeace réduit à rappeler que même le GIEC a concédé que malgré une diminution de la production pétrolière, il resterait encore « une production quotidienne de 36 millions de barils de pétrole en 2030 ». Cet argument est fallacieux, car rien ne justifie qu’en pleine opération d’urgence climatique on se lance dans de nouveaux projets d’extraction. « Investir dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles est une folie morale et économique », a affirmé cette semaine le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, appelant au bon sens politique.

M. Guilbeault avance aussi que le projet de la norvégienne Equinor n’est pas le pire, car il prévoit la carboneutralité d’ici 2050, et qu’il sera soumis à une plus d’une centaine de conditions. Mais il n’existe pas une telle chose que du pétrole « plus propre ». Ottawa affirme que Bay du Nord émettra moins de GES que des projets similaires ailleurs dans le monde, mais ce calcul n’inclut pas les émissions de GES au moment où le pétrole est brûlé, qui sont considérables. Le ministre se réfugie aussi derrière le feu vert donné en août dernier par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, qui a statué que ce projet n’était pas « susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ». L’Agence pointe toutefois de manière claire que des impacts négatifs modérés sont à prévoir tant dans le champ de l’émission des GES que celui de la biodiversité — oiseaux migrateurs, mammifères marins et poissons.

Quant à l’argument selon lequel l’économie de Terre-Neuve-et-Labrador gagnerait avec un projet d’une telle envergure, il vient précisément nourrir la grogne de celles et ceux qui espéraient que l’audace politique l’emporterait cette fois, compte tenu de l’urgence. C’était une magnifique occasion de s’élever. La chute est d’autant plus brutale.