De diversité et d’équité dans le financement des médias

Le ministre fédéral du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a déposé mardi son ambitieux projet de loi qui obligera Google et Facebook à indemniser les médias d’information pour la circulation des contenus journalistiques sur leurs plateformes. C’est un pas dans la bonne direction, qui vient toutefois avec des réserves.

Le ministre Rodriguez a insisté sur l’importance de corriger le déséquilibre sur le marché en forçant des négociations entre les médias et les plateformes. À défaut d’une entente, il y aurait un processus de médiation et d’arbitrage liant les parties, le tout sous les auspices du CRTC, un partenaire nouveau et inattendu pour la presse d’information qui n’évolue pas sous l’autorité fédérale.

Le ministre a tout à fait raison de s’inquiéter des effets pervers de la saturation du marché de la publicité numérique au profit de Google et de Facebook, qui engrangent près de 80 % des revenus. C’est bien parce qu’il y a un déséquilibre sur le marché qu’une intervention de l’État est justifiée : il s’agit de rétablir l’équité dans les rapports de force. Certains experts et associations représentatives éludent cet aspect, préférant plutôt dénoncer le « vol » des contenus d’information par Facebook et Google. C’est une vision manichéenne de la réalité. Les médias d’information ont délibérément choisi de publier leurs contenus sur les plateformes numériques pour en augmenter la découvrabilité ; ils pourraient les retirer, mais au risque de voir s’effondrer leur audience.

Il faut donc envisager le projet de loi C-18 pour ce qu’il est vraiment. Inspiré du « modèle australien », c’est une forme de compensation pour les revenus publicitaires perdus par les médias d’information face à un duopole imbattable et redoutable d’efficacité. Un duopole qui a longtemps échappé à la réglementation et qui s’est imposé à l’usage comme un intermédiaire incontournable de nos interactions numériques à travers le monde. Un duopole dont les médias dépendent aussi pour aller à la rencontre de leurs publics.

Le Devoir est un fier partenaire de Google, de Facebook (Meta) et de Microsoft, avec qui nous avons signé des ententes contractuelles confidentielles au cours des dernières années. Contrairement à ce que laissent entendre des esprits mal renseignés, elles ont fait l’objet de négociations en bonne et due forme au cours desquelles Le Devoir a pu faire valoir ses points, sans se faire « imposer » les termes d’un accord.

Nous l’avons fait (tout comme près de 20 médias à travers le Canada, parmi lesquels figurent le Globe and Mail, le Toronto Star et les coopératives de la CN2i), car nous jugions important de relancer les relations avec les géants du Web sur des bases saines. Des relations fondées sur la confiance et la coopération.

Incidemment, ces principes seront déterminants dans le succès des négociations à venir sous le nouveau régime juridique. Les médias qui ont choisi de devancer ces pourparlers n’ont rien volé aux autres, ni même compromis les intentions d’Ottawa. Ils auront été des précurseurs démontrant qu’une nouvelle relation avec les géants du numérique est possible.

Il reste à voir si ce nouveau cadre remplira ses promesses d’équité de traitement, de préservation de la diversité des voix, de respect de l’indépendance des médias et de célérité dans l’action. Ce n’est pas dans le texte de loi, mais dans la réglementation à venir, son application par les tout-puissants fonctionnaires fédéraux et la conduite du CRTC que viendront les réponses définitives.