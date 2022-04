Minuit moins une

Il y a deux façons de lire le dernier rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Le premier point de vue, optimiste, c’est qu’il est encore possible de limiter à 1,5 °C le réchauffement climatique — l’objectif le plus exigeant de l’Accord de Paris — et que l’humanité dispose des moyens et des connaissances pour y parvenir. L’autre façon de voir les choses, c’est que le virage sera si important qu’il y a peu de chances que la plupart des pays et leurs citoyens acceptent de se soumettre aux mesures draconiennes qui s’imposent.

Si nous voulons atteindre l’objectif de limiter à 1,5 °C la hausse des températures depuis l’ère préindustrielle, les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), qui sont en augmentation malgré les engagements des pays signataires de l’Accord de Paris, doivent plafonner d’ici moins de trois ans, pour ensuite diminuer de 43 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2019, nous prévient le GIEC.

Implacables, les données scientifiques que collige le GIEC montrent que les engagements des États mènent, non pas à une réduction, mais bien à une augmentation de 14 % des émissions d’ici la fin de la décennie. Si elle est maintenue, la trajectoire actuelle conduit à une hausse des températures moyennes de 2,7 °C d’ici la fin du siècle, une marque qui serait simplement catastrophique.

Dans son dernier rapport, le GIEC dépasse les constats et les projections pour décrire les divers moyens qu’il faut prendre pour éviter le pire. Ces moyens impliquent un changement profond de modes vie au sein des pays développés. Il ne s’agit pas simplement de troquer sa voiture à essence pour un véhicule électrique, un changement sur lequel repose pour l’heure l’essentiel du Plan pour une économie verte du gouvernement Legault.

Les scientifiques plaident pour des changements de comportement visant à diminuer la consommation d’énergie et des ressources. Ils en appellent à un changement de régime alimentaire afin de diminuer la consommation d’aliments d’origine animale. Il faut réduire les déplacements individuels en voiture et favoriser les transports collectifs, ainsi que le transport actif à pied ou en vélo. Cela signifie qu’il faut repenser nos villes et nos villages, revoir nos pratiques en matière d’aménagement du territoire et contrer l’étalement urbain, qui au Québec — on le sait — est toujours en progression.

Alors que la Chine et l’Inde entendent construire de nouvelles centrales au charbon, le GIEC estime qu’il faut abandonner cette filière d’ici 2050. De même, la consommation de pétrole doit chuter de 60 % et celle du gaz de 70 %. Les énergies fossiles devront être remplacées par des sources renouvelables comme le solaire, l’éolien et éventuellement l’hydrogène. D’importantes économies d’énergie devront être réalisées. Efficacité énergétique, conception avancée des nouveaux immeubles et rénovation des anciens bâtiments sont au menu.

Au moment de la publication du rapport, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, nous informe que le Québec n’entend pas revoir sa cible d’une réduction de 37,5 % d’ici 2030. Soit. Les Québécois émettent deux fois plus de GES par habitant que le reste de l’Amérique du Nord. Mais la politique du pied sur le frein n’est pas de mise. Le gouvernement caquiste devrait se montrer plus entreprenant en matière de climat : les mesures qu’il a adoptées à ce jour ne comptent que pour la moitié de l’objectif qu’il s’est fixé. Que le Québec soit responsable de moins de 0,2 % des émissions de GES dans le monde n’est pas une raison pour ne rien faire. Grâce à ses ressources hydroélectriques, notre État est dans une situation enviable, mais il a aussi un devoir d’exemplarité. De toute façon, l’avenir est au développement d’une économie verte : le gouvernement Legault ne doit pas se camper dans une posture rétrograde.

Du côté du gouvernement fédéral, c’est le grand écart. Au moment de la publication du rapport, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, évoque la possibilité d’accroître la production canadienne d’hydrocarbures, les ressources naturelles étant de compétence provinciale, prétexte-t-il. Comme si Ottawa, qui continue à subventionner l’industrie, était totalement impuissant.

Ce pétrole sera extrait en émettant moins de GES que par le passé, nous dit M. Guilbeault. Or, ce pétrole plus « propre » en produira autant qu’avant quand on le consommera.

En fait, Steven Guilbeault est un digne ministre d’un gouvernement d’un État pétrolier qui, faisant fi des avertissements du GIEC, entend continuer à produire encore et toujours des hydrocarbures. Ce comportement typique n’augure rien de bon pour l’atteinte de l’objectif de l’Accord de Paris.