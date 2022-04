Asservissement universitaire

L’Université Laval perdra son accès à des Chaires de recherche du Canada (CRC) à moins de rejeter les candidatures des hommes blancs aux postes de professeur qui dépendent de cette manne fédérale.

C’est que l’administration de l’Université Laval n’arrive pas à remplir les quotas imposés par Ottawa pour les femmes et les minorités de genre, qui forment une catégorie, les personnes de minorités « racisées », les Autochtones et les personnes handicapées. L’Université doit atteindre les cibles d’ici 2029, mais selon les règlements des CRC, un établissement qui rate des cibles avant l’échéance ne peut soumettre de candidature si la personne pressentie ne fait pas partie des groupes désignés.

Les quotas ne sont pas adaptés à la composition de la population du Québec ou au bassin d’étudiants que sert l’Université Laval. Les cibles à atteindre en 2029 sont essentiellement fonction du pourcentage que représentent les quatre groupes visés au sein de la population canadienne dans son ensemble, selon Statistique Canada. Ainsi, les quotas s’établissent à 51 % pour les femmes et les minorités de genre, 22 % pour les minorités visibles, 4,9 % pour les Autochtones et 7,5 % pour les personnes handicapées.

C’est déjà une incongruité puisque les minorités visibles représentent moins de 15 % de la population québécoise, et les Autochtones, 2,5 %. On peut croire que pour une université de la région de Toronto, l’atteinte du quota de minorités visibles est une formalité puisque plus de la moitié de la population de la ville tombe dans cette catégorie. À Québec, elle compte pour 6,4 % de la population.

Toutes les universités québécoises ont des politiques qui visent à assurer l’équité dans l’embauche des professeurs et l’absence de discrimination. De façon classique, « à compétence égale », une préférence peut être donnée à des candidats d’un groupe sous-représenté, à commencer par les femmes. Or, à l’Université Laval, aujourd’hui, les femmes ne représentent que 38 % du corps professoral. Cette proportion varie d’une faculté à l’autre : les femmes sont moins présentes en génie et en sciences, par exemple. Dans un contexte universitaire, la représentation proportionnelle n’est pas toujours facile à atteindre.

Il faut rappeler que le programme des CRC, lancé à la suite de la victoire serrée au référendum de 1995, revêtait au Québec une dimension politique. Un des buts du programme, c’est de fidéliser l’élite universitaire et de la rapprocher du pouvoir fédéral. C’était aussi un moyen pour Ottawa d’investir, sous le couvert de la recherche, un champ de compétence des provinces, l’enseignement supérieur.

À Québec, tous les partis politiques ont dénoncé cette exclusion des candidats qui n’ont pas la bonne couleur de peau. Cette affaire soulève la question de l’indépendance des universités qui acceptent, en échange d’argent sonnant, de se soumettre aux volontés d’un tiers, que ce soit le pouvoir fédéral ou l’entreprise privée. Le gouvernement québécois, qui nous parle de liberté universitaire, devrait s’insurger contre cet asservissement de nos institutions.