Le plan de réduction des émissions de GES dévoilé lundi par le gouvernement de Justin Trudeau n’est pas traversé par l’audace attendue pour assurer un spectaculaire retournement de tendance. Mais les observateurs attentifs, même roués par trois décennies de déception et d’attente, voudront y voir le début d’un certain courage politique. Il faut reconnaître à ce plan qu’il contient le squelette qui pourrait — enfin ! — donner forme à l’action.

Vouloir y croire : c’est vers cette position de repli réaliste que nous nous réfugions après la lecture du Plan de réductions des émissions de GES pour 2030. Il prévoit des cibles différenciées en fonction des différents secteurs émetteurs de GES et est assorti d’une enveloppe de 9,1 milliards de dollars. Pour atteindre la carboneutralité en 2050, les libéraux misent notamment sur l’électrification du transport routier et sur les technologies de capture et de stockage de carbone. Mais un passé de promesses sans colonne et de diktats des lobbys a fini par nous endurcir le muscle du cynisme. Nous voilà méfiants devant tous ces plans soufflant des vents de refondation et de renouveau : c’est dans l’exécution que les dirigeants seront jugés.

Ce plan porte la signature d’un ex-écologiste, dont on ne peut douter ni de l’expertise ni de la ferveur. Dans son habit de politicien, le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, doit toutefois jongler avec un ensemble de facteurs, et ce n’est pas un accident si l’intitulé de son plan appelle d’entrée de jeu à des étapes « pour un air pur et une économie forte ».

C’est généralement en tentant de réconcilier les enjeux économiques avec les objectifs de décarbonisation que le courage et l’audace des politiciens en prennent pour leur rhume. Dans ce plan, l’industrie du pétrole et du gaz se voit attribuer un objectif de réduction des émissions de 31 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2005 — contre un objectif global de 40 %. Les optimistes y voient le début d’un engagement ferme ; les pessimistes piaffent, car ils jugent cela insuffisant. L’impatience vient sans doute doper les attentes, mais il reste que le rattrapage doit demeurer réaliste.

En 2019, le secteur économique du pétrole et du gaz était responsable de 26 % de l’ensemble des émissions de GES au Canada. Depuis 2005, ce secteur ne cesse d’augmenter ses émissions. L’Agence internationale de l’énergie vient tout juste de révéler que les émissions de GES ont atteint un niveau mondial record en 2021. Cette dépendance aux énergies fossiles ne s’atténue pas, et on prévoit même une augmentation prochaine du recours au pétrole.

Le Canada n’est pas le pire cancre sur la planète, mais il n’échappe pas à cette dépendance. Dès les premières pulsations de l’invasion russe en Ukraine, on a vu les marchés importateurs et exportateurs de pétrole s’agiter, qui pour trouver de nouvelles sources, qui pour augmenter le débit de production. Le Canada, surtout dans l’Ouest, est atteint de cette frénésie de développement de nouveaux projets d’expansion et de développement, mais ces ambitions de courte vue ne sont pas compatibles avec un plan national de décarbonisation. En plus d’un plafond des émissions de GES par secteur, il faudrait d’ailleurs songer aussi à plafonner les débits de production.

Jusqu’à maintenant, les libéraux ont été taxés d’indolence et d’incohérence en matière de lutte contre les changements climatiques — on n’oubliera pas de sitôt une incongruité environnementale nommée acquisition du pipeline Trans Mountain, dont la facture s’élève maintenant à 21,4 milliards. Pour le ministre Steven Guilbeault, le test de la cohérence coïncidera avec sa décision très attendue sur le sort du projet pétrolier norvégien de Bay du Nord, qui vise à extraire jusqu’à un milliard de barils de pétrole au large de Terre-Neuve-et-Labrador. Ses dernières déclarations laissent croire que ce projet est souffreteux, mais la décision définitive n’est pas rendue.

Entre autres signaux de cohérence auxquels on peut s’accrocher, il y a cette promesse du Canada non seulement d’éliminer d’ici la fin de 2022 le financement public international accordé aux producteurs d’énergies fossiles, mais également de devancer à 2023 son engagement pris devant le G20 de cesser aussi les subventions accordées à cette industrie en sol canadien. Le Canada trône au sommet des pays du G20 pour son soutien financier à ces producteurs, et cette manne versée devenait indécente.

Le dernier rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a prévenu récemment que l’avenir viable de l’humanité est déjà très hypothéqué par le réchauffement climatique causé par les énergies fossiles. Nous vivons sur du temps emprunté, et nos espoirs résident donc dans la promesse que contient ce plan de rendre concrètes des cibles qui, jusqu’à maintenant, ont flotté de manière vaporeuse dans l’air vicié. Après y avoir cru, nous serons attentifs aux actions.